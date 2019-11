EXCLU - Une immense décharge illégale du Castellet dans le collimateur de la justice, 4 interpellations

Une des plus grosses décharges illégales du Var, située sur la commune du Castellet, a été placée sous scellé mercredi matin. Le propriétaire du terrain et les dirigeants des deux entreprises qui exploitaient ces parcelles pour y stocker en toute illégalité des déchets du BTP ont été interpellés.

Le Castellet, France

C’est une information France Bleu Provence : une des plus grosses décharges illégales de déchets du BTP, située sur la commune du Castellet, a été placée sous scellé le mercredi 20 novembre. Quatre personnes sont en garde-à- vue après leur interpellation : le propriétaire du terrain agricole et les dirigeants des deux entreprises qui exploitaient ces parcelles pour y stocker en toute illégalité des milliers de tonnes de déchets. Un camion a été saisi, ainsi que le véhicule personnel d’un des interpellés.

Gros déploiement de gendarmerie

Mercredi, à l'aube, la juge d'instruction en charge du dossier, les enquêteurs de la Section de Recherches de Marseille, les gendarmes de la compagnie de La Valette et les enquêteurs du GIR (Groupe d'Intervention Régional) se sont rendus sur place. Ils ont vu une noria de camions et de véhicules venir déposer leurs déchets sur le site.

Une centaine de camions par jour selon les riverains

Selon les associations de défense de l'environnement, c’est un million de tonnes de déchets qui est stocké depuis une trentaine d'années au milieu des vignes de l'appellation AOC Bandol. Les riverains expliquent qu'une centaine de camions transitait tous les jours sur la départementale 87 qui mène à cette décharge illégale mais connu de tous. Un panneau indique d'ailleurs son existence. La municipalité du Castellet et les viticulteurs la dénonçaient depuis de longues années. Une information judiciaire pour notamment "infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement, exhaussement de col, exploitation d'un installation classée sans autorisation et gestion irrégulière des déchets" a été ouverte en octobre 2017.

Le problème des décharges illégales avaient refait surface, début août, dans le Var après la mort du maire de Signes, renversé par une camionnette alors qu’il s’opposait au déchargement de gravats sur sa commune.

A l'entrée d'un chemin, un panneau indique l'existence d'une plateforme de réception du bois. Une autre entreprise réceptionnait le fer et le goudron. © Radio France - Sophie Glotin