EXCLU - Une jeune femme de 22 ans soupçonnée de vols par ruse arrêtée à Vitrolles

Une jeune femme de 22 ans soupçonnée de vols par ruse au domicile de personnes âgées dans le secteur nord de Vitrolles a été arrêtée vendredi. Remise en liberté en attendant sa comparution, la police vous appelle à la plus grande prudence.

Vitrolles, France

Une jeune femme de 22 ans, soupçonnée d'une série de vols par ruse à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), a été interpellée vendredi, a-t-on appris de source policière. Originaire d'Orange (Vaucluse), elle a été arrêtée après plusieurs plusieurs plaintes de personnes âgées enregistrées depuis une quinzaine de jours. Un dispositif de surveillance avait été mis en place avant son interpellation.

Elle a convaincu ses victimes de lui remettre de l'argent

Elle avait pris l'habitude de se faire passer pour une colporteuse ou la petite fille d'une voisine et pénétrait à l'intérieur du domicile de personnes, âgées de 80 à 90 ans, dans le secteur de la rue Clair Soleil à Vitrolles. Sur place, elle parvenait à convaincre les habitants de lui remettre une somme d'argent en liquide. "On lui donnait le bon dieu sans confession" indique la police. Le préjudice est estimé entre 2.000 et 3.000 euros.

Remise en liberté avant sa comparution devant le tribunal correctionnel en juin prochain, la police tient à mettre en garde les habitants sur les agissement de cette jeune femme "brune et de taille moyenne".