EXCLU - Une jeune femme tente de se défenestrer pour échapper à son ancien compagnon à Saint-Mandrier

Saint-Mandrier-sur-Mer, France

Une jeune femme de 24 ans a été sauvée par les policiers jeudi après-midi à Saint-Mandrier-sur-Mer (Var), alors qu'elle était retenue dans le vide au 4e étage par son ancien compagnon, à qui elle tentait d'échapper. La victime avait été enlevée la veille au soir dans le parking souterrain de sa résidence à Toulon, par son ancien compagnon et un complice qu'ils l'ont emmenée de force dans un appartement de Saint-Mandrier, après lui avoir scotché les jambes et la bouche.

Un calvaire de près de 17 heures

Cette jeune femme a vécu la terreur déjà d'être enlevée en pleine nuit par un homme qu'elle sait violent pour l'avoir par le passé déjà frappée à plusieurs reprises. Dans l'appartement où il la retient prisonnière, il lui explique que tout va bien se passer "si elle reste gentille".

Puis il épluche son téléphone, s'énerve, la brutalise parce qu'elle est en contact avec des personnes qui lui déplaisent. "Mais si tu parles et que je me fais choper, la menace t-il, je trouverai quelqu'un pour 500 euros qui s'en prendra à toi et à ton entourage".

Pendant des heures, elle vit dans la peur à côté de son bourreau, qui lui glisse un couteau sous la gorge, lui indiquant qu'il n'y a que deux solutions : "la tuer ou se tuer".

Sauvée par les policiers

Dans un instinct sans doute de survie, elle profite d'une minute d'inattention et se précipite vers le balcon, qu'elle enjambe pour tenter d'accéder à l'étage inférieur. Douze mètres la séparant du sol, sa chute pourrait lui être fatale. Mais l'homme la rattrape par les mains au travers des barreaux du garde-corps.

C'est dans cette position qu'elle est quasi prête à ne plus tenir que les policiers la découvrent et lui sauvent la vie, après avoir été alertés par une voisine.

L'auteur des faits a été interpellé dans la foulée par les policiers. Placé en garde à vue, il a été présenté dans le week-end, mis en examen et placé en détention provisoire.