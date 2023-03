EXCLU : victime d'une fusillade à Marseille, sa maison reçoit 12 balles de kalachnikov

Quand nous arrivons chez elle pour recueillir son témoignage, Nathalie (le prénom est changé pour des raisons de sécurité et le lieu des faits est volontairement imprécis - NDLR) nous met dans l'ambiance et conseille de mettre à l'abri chez elle notre scooter. "C'est mieux. Ici tout est volé". Elle témoigne sur France Bleu Provence, le lendemain des faits qu'elle et son père ont subis. L'histoire de Nathalie, habitante du 15e arrondissement de Marseille, est celle du miraculée victime collatérale de la guerre des gangs et du trafic de drogue.

Le parc Kalliste, zone de non-droit à Marseille

C'est là, à proximité du parc Kalliste, que la quinquagénaire vit "depuis 42 ans". Sa maison est mitoyenne de celle de son papa, aujourd'hui âgé de 86 ans. La cité, symbolise l'échec de l'Etat dans ces quartiers populaires, où la misère le dispute à l'insécurité. Le lieu, gangréné par le trafic de drogue, la prostitution, les squats, ressemble à une zone de non-droit . Même si les autorités locales et préfectorales récusent le terme.

Ici, les fusillades sont quasi quotidiennes, pour célébrer une grosse journée de ventes de stupéfiants ou pour impressionner une bande rivale. Ces tirs de kalachnikov, de jour comme de nuit, font du bâtiment G, le plus imposant de la cité et promis à la démolition dans le cadre d'une rénovation de l'ANRU, l'un des endroits les plus dangereux de Marseille.

C'est dans cet environnement hostile où vivent des milliers de familles sans histoire, que jeudi de la semaine dernière, "vers 20 heures", Nathalie subit une fusillade. "La troisième en quinze jours", précise la Marseillaise encore marquée par la violence de la scène. Dans la foulée des tirs, elle constate pas moins de "douze impacts de balles de kalachnikov". Des projectiles nichés "dans le portail, les murs de la maison et du garage. Quand on entend, on sait qu'ils se tirent dessus c'est pas grave, mais quand ça arrive chez nous c'est autre chose. Ca fait peur. Si on veut sortir, il faut regarder à gauche, à droite, en face. On a peur de sortir ! Les gens n'osent plus venir chez moi".

L'une des balles est encore visible dans l'un des piliers de la porte de garage. © Radio France - Fred Chapuis

Avec un peu de recul, Nathalie réalise qu'elle et son père ont échappé de peu à la mort. "Une balle perdue c'est vite fait. C'est peut-être pas à nous qu'ils en veulent mais sur douze balles, si on avait été dans le jardin, peut-être qu'on en aurait pris une. Tout le monde est armé ici sauf moi. Donc j'aimerais bien trouver un moyen de me défendre. Parce que c'est vite fait, il suffit de monter le portail, je les retrouve nez à nez avec moi dans le jardin".

L'assurance n'avait pas la bonne case

Le lendemain de la fusillade, Nathalie porte plainte au commissariat nord de Marseille. Mais la quinquagénaire ne se fait guère d'illusions. La police lui laisse entendre "qu'ils ont peu de chances de retrouver le ou les auteurs des tirs". Le même jour, Nathalie déclare le sinistre à son assurance. "Ma conseillère est tombée des nues. Au moment de remplir le constat, elle me dit : la case tirs de kalachnikov n'existe pas", raconte mi-amusée mi-amère la Marseillaise. Le même soir, un de ses voisins, a eu sa voiture criblée de balles pour la deuxième fois en quelques jours. Pour lui aussi l'assurance n'avait pas la bonne case.

Trois des douze balles récupérées par Nathalie seront transmises à la police judiciaire pour analyse. © Radio France - Fred Chapuis

