Somme : Willy Bardon renvoyé devant les Assises dans l'affaire Kulik

Dans l'affaire Elodie Kulik, le juge d'instruction décide de renvoyer Willy Bardon devant la cour d'Assises pour séquestration et enlèvement suivi de la mort de la victime.

Le juge d'instruction a décidé ce jeudi matin de renvoyer Willy Bardon devant les Assises dans le dossier Elodie Kulik. Il est poursuivi pour séquestration et enlèvement suivi de la mort de la jeune banquière de Péronne. Une nouvelle étape 15 ans après le viol et le meurtre de la jeune femme à Tertry, dans l'Est de la Somme. C'était en janvier 2002.

Seul mis en examen dans ce dossier, Willy Bardon est sorti de prison depuis avril 2014. Assigné à résidence, il est depuis équipé d'un bracelet électronique.