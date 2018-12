EXCLUSIF - "Je suis révoltée", témoigne la mère d'un des deux ados agressés et séquestrés à Nantes

France Bleu Loire Océan a recueilli le témoignage bouleversant de la mère d'un des deux adolescents agressés, séquestrés et volés le 26 novembre dernier, quartier Clos-Toreau à Nantes. Son souhait le plus cher : que les agresseurs soient arrêtés au plus vite.

Nantes, France

Il y a 4,5 kilomètres entre le commissariat de Nantes et le domicile de l'un des deux ados agressés au soir du 26 novembre : cette distance, la victime l'a parcourue à pied avec son frère de 18 ans, après avoir témoigné de la soirée de cauchemar vécue. Sa mère s'exprime sur France Bleu Loire Océan, très choquée.

La police les laisse repartir seuls

Ce soir-là, le jeune de 15 ans, accompagné d'un copain du même âge, est menacé par un groupe d'adolescents à un arrêt de busway à Nantes. Armée, la bande les emmène dans le sous-sol d'un immeuble du quartier Clos-Toreau : ils sont alors frappés, séquestrés et volés.

Le supplice dure plus de deux heures. Finalement, les deux ados sont relâchés, et appellent la police. L'un d'eux prévient aussi son frère aîné, âgé de 18 ans. "Les policiers les ont interrogés et emmenés au commissariat Waldeck Rousseau, raconte la maman d'un des deux jeunes. Mais ils ont laissé rentrer mes enfants sans rien du tout."

Mes enfants sont rentrés à pied, en pleine nuit, de Waldeck Rousseau au Sud Loire."

Depuis, l'adolescent est très perturbé. "On fait comme on peut mais c'est difficile, témoigne la maman, en larmes. J'ai voulu que mon fils reprenne l'école tout de suite pour éviter de penser à ça." Mais le garçon a raté des jours de classe, il est angoissé : "il devient lui-même agressif, il est très perturbé par ce qu'il s'est passé".

De son côté, la cheffe de la sûreté départementale de Loire-Atlantique, Mathilde Le Chauve, explique que, normalement, une victime mineure est raccompagnée à son domicile. Mais ce soir-là, le jeune homme était avec son frère, majeur, et civilement responsable.

Cette affaire n'est pas mise de côté, la police travaille dessus." - Mathilde Le Chauve, cheffe de la sûreté départementale de Loire-Atlantique

La maman en appelle à Johanna Rolland

La maman dit être "révoltée". Elle affirme connaître l'identité des agresseurs. Selon elle, ce n'est pas la première fois qu'ils agressent des jeunes.

Je demande à Madame le Maire de faire quelque chose pour la sécurité dans notre ville."

Elle en appelle aux familles victimes de cette bande : "il faut aller le signaler tout de suite, plus on sera nombreux, plus ce sera efficace et peut-être qu'on pourra les arrêter."