La saisie des avoirs criminels en forte augmentation en Corse !

En Corse, 11 millions d'euro d'avoirs criminels ont été saisis sur les dix premiers mois de l'année 2016, contre seulement 2 millions en 2015.

Près de 500 millions d'euros d'avoir criminels ont été saisis sur les onze premiers mois de 2016 en France, un niveau jamais atteint, selon un bilan révélé aujourd’hui par nos confrères de France Inter et du Figaro. De janvier à novembre 2016, les services répressifs du ministère de l'Intérieur ont saisi pour 471,425 millions d'euro de biens issus de la criminalité, soit une hausse de 3,9% par rapport à la même période de 2015. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), créée en 2011 sous l'égide du ministère de la Justice, "a vu son activité quasiment doubler en quatre ans pour franchir la barre des 13 200 affaires en 2015", visant par exemple des immeubles, des comptes, des placements ou des liquidités à l'origine douteuse. Plusieurs dizaines de millions d’euros saisis donc, dont 1,6 millions encore à la fin décembre en petites coupures cachées dans une voiture. Désormais même en milieu rural, même pour des petites affaires, on traque des magots cachés. Pour les gendarmes, les saisies sont en hausse de 52 %, avec des régions en forte progression comme la Corse.

Le Général Jean pierre Michel, patron de la sous-direction de la police judiciaire à la Gendarmerie nationale.

Les chiffres définitifs des saisies 2016 d’avoir criminels seront connus autour du 20 janvier prochain, et il faudra y ajouter les opérations des douanes.