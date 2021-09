EXCLUSIF - "Le scénario de l'explosion d'AZF n'était pas prévu", raconte l'ex-préfet Hubert Fournier

A l'occasion des vingt ans de l’explosion de l’usine AZF et pour la première fois depuis son départ de Toulouse, l’ex-préfet de Haute-Garonne accorde un long entretien à France Bleu. Hubert Fournier raconte, sans détours, comment il a géré la plus grande catastrophe industrielle d’après-guerre.

C’est dans son appartement, aux portes de Paris, qu’Hubert Fournier aujourd’hui retraité mais toujours très occupé nous reçoit. Le 21 septembre 2001, quand l’usine AZF a explosé provoquant la mort de 31 personnes, il était préfet de l’ex région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne. Vingt ans après, et à une semaine des commémorations de la catastrophe, il nous raconte comment il a géré cette crise sans précédent et répond avec sérénité aux critiques de l'époque. Entretien.

Cela fait 40 ans que l’usine a explosé, ça vous parait si loin ou les souvenirs sont intacts ?

J’ai quelques images qui sont encore très présentes dans mon esprit, quelques images très fortes. J’ai le souvenir de cette matinée où j’étais dans mon bureau, à la préfecture. A 10h17 j’ai senti une secousse et j'ai entendu tout de suite après un bruit énorme et comme chacun des Toulousains, j’ai cru que l’explosion avait eu lieu à côté. On était dix jours après le onze septembre donc la première idée qui me vient c’est « mon dieu, un attentat terroriste ». Très vite après, lorsque le lieu de l’explosion a été identifié, et dans les jours qui ont suivi, on a vite compris que c’était une explosion à caractère accidentel.

Vous avez tout de suite mesuré la gravité de l’évènement ?

Oui, j’ai tout de suite compris que c’était grave. D’abord, il faut imaginer, la préfecture est à plusieurs kilomètres du lieu de l’explosion. L’explosion a été entendue jusqu’à Albi qui est à 70 kilomètres de Toulouse. Et puis, les premiers qui sont arrivés sur place, les policiers, les pompiers, le SAMU, ont tout de suite découvert un spectacle effroyable dont j’ai bien sûr très vite connaissance et puis j’ai eu l’occasion de me rendre sur les lieux. Très vite, j’ai su que ça venait de Grande Paroisse et très vite une des très grandes inquiétudes concernait la SNPE à côté, la Société nationale des poudres et des explosifs, où il y avait du phosgène, un gaz extrêmement dangereux. Il y avait aussi Tolochimie, une autre entreprise, donc c’était un site très sensible, un site classé. Donc une des premières inquiétudes c’était « qu’est-ce qui va se passer dans les minutes, les heures qui viennent? ».

Quelle a été votre première décision?

La première décision c’est bien sûr de mettre en place le centre opérationnel. Si ma mémoire est bonne, dans les vingt minutes on a mis ça en place, faire venir tous ceux qui devaient y participer. Et après, s’est posé la question qui a donné lieu à un peu de polémique d’ailleurs, savoir ce qu’il fallait dire aux gens qui étaient sur place. Il y avait des fumées qui s’échappaient, étaient-t-elles toxiques? Nous n’en savions rien.

"Le confinement était la moins mauvaise des solutions."

Les plans prévoient que lorsqu’il y a des fumées qui s’échappent qui peuvent être toxiques, il faut que les gens se confinent, qu’ils se calfeutrent. Donc assez rapidement j’ai été amené à dire, sur Radio France, qu’il valait mieux se confiner, rester chez soi. Cette décision a été critiquée parce qu’il y avait des vitres éclatées partout. Je ne regrette pas à posteriori cette décision. D’abord, dans beaucoup de logements quand même il pouvait y avoir un lieu où tout n’avait pas éclaté et puis, par ailleurs, qu’est-ce qui se serait passé si tout le monde était sorti de chez lui? Vous imaginez, les problèmes d’accès sur le site pour acheminer les secours, tout cela aurait créé une panique incroyable. Le confinement était la moins mauvaise des solutions. Dès qu’on a vu que les fumées, heureusement, ne présentaient pas un caractère toxique, ça a été un premier point qui nous a rassurés.

L’urgence c’était aussi de retrouver les disparus …

J’ai très vite vu que des milliers d’appels allaient arriver, de gens qui se demandaient si telle ou telle personne était concernée. On a mis en place une cellule d’écoute et d’appels. La recherche des disparus, si ma mémoire est bonne, a duré jusqu’au 24. Je crois que c’est le 24 septembre que j’ai du dire « on arrête les recherches parce qu’on a à peu près la certitude qu’il n’y a plus personne ». Les chiens manifestaient qu’il n’y avait plus de présence humaine donc on était sûrs qu’il n’y avait plus personne sous les décombres, ça c’est un moment extrêmement fort.

Vous reconnaissez qu’il y eu un moment de flottement avant que des consignes claires soient données aux habitants?

Tout cela est vraiment loin, c’était il y a vingt ans. Mais je crois vraiment que dès que nous avons identifié l’origine de l’explosion, un certain nombre d’informations ont été données. On a pas pu tout donner tout de suite parce qu’on ne savait pas tout. Il y avait beaucoup d’incertitudes et d’inquiétudes je peux vous le dire de ma part et de la part de toute mon équipe sur les minutes et les heures qui devaient suivre.

Nicole Belloubet, rectrice de l’académie de Toulouse au moment de l’explosion, reconnait des défaillances dans la réaction. Vous partagez son avis?

Le scénario de l’explosion, telle qu’elle a eu lieu, n’était pas prévu dans les plans. Ce qui était prévu c’était que des fumées éventuellement toxiques s’échappent ou qu’il y ait tel ou tel incident mais une hypothèse de ce type n’était pas envisagée donc on n'était pas vraiment préparés à un évènement de ce type.

"On n'était pas vraiment préparés à un évènement de ce type."

Evidemment tout n’est pas parfait, et on l’a bien vu dans les jours qui ont suivi. Il faut donc tirer les enseignements de ce qui n’a pas marché mais il faut aussi mesurer l’importance d’une crise pareille. Quand on entend : « Comment se fait-il que deux mois après, tous les logements n’aient pas été réparés? », quand on sait qu’il y a eu 30.000 logements qui ont été touchés, cela représentait des mois et des mois de travaux. Il y a parfois un décalage entre la réalité des choses et la perception que certains peuvent en avoir.

Beaucoup de choses n’avaient donc pas été prévues alors que le site était classé Seveso …

Des choses avaient été prévues mais pas tout puisque le scénario tel qu’il s’est déroulé n’était pas celui qu’on pouvait imaginer.

Grande Paroisse, la société qui a explosé, faisait-t-elle partie de vos préoccupations/inquiétudes du quotidien?

C’était un site classé, on y passait très régulièrement puisque que c’était au bord de l’autoroute donc c’est un dossier qui était connu parmi les dossiers de sites industriels. Mais comme je vous l’ai dit, il y a des points sur lesquels les choses n’avaient pas été anticipées. Quand on est en responsabilités, la question des sites classés c’est un des grands soucis parce qu’on peut avoir des conséquences extrêmement graves, comme à Toulouse.

Quelle a été votre réaction quand des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour réclamer « Plus jamais ça », quelques jours après l’explosion?

C’est une image marquante. Quand on a vu des gens qui avaient des yeux abîmés, qui avaient été blessés, on comprend cette colère. La question qui s’est posée c’est de savoir s’il fallait maintenir ou non une activité industrielle sur ce site. Ce qui a été très douloureux aussi, il faut le dire, c’est qu’il y ait eu une si forte opposition entre les salariés, qui voulaient garder leur outil de travail, et les victimes. Il y a des salariés qui ont eu la double peine si j’ose dire, qui ont été blessés et qui ont perdu leur site d’activité. Ce qui a été très douloureux c’est cette tension aussi forte.

Avez-vous des regrets dans la gestion de cette crise?

J’ai un grand regret, je vais vous le dire. Le 21 septembre, j’avais voulu que le président de la République Jacques Chirac et le Premier ministre Lionel Jospin se retrouvent tous les deux à la préfecture pour signifier fortement l’unité de l’Etat et au plus haut sommet de l’Etat.

"C’est essentiel que les deux têtes de l’Etat soient réunies (...) Je regrette très vivement que ça n’ait pas pu avoir lieu."

En fait ça ne s’est pas fait, alors même qu’au départ j’avais eu l’accord des deux cabinets. Je regrette très vivement que ça n’ait pas pu avoir lieu car je pense que lorsqu’il y a un évènement aussi dramatique, c’est essentiel que les deux têtes de l’Etat soient réunies et je pense que cela aurait été un symbole très fort d’unité.

Malgré les procès, vingt ans après, certains continuent à dire « On ne saura jamais vraiment ce qu'il s’est passé ». Vous arrivez à les comprendre?

Quand on a vécu un traumatisme pareil, on peut toujours comprendre qu’il y ait des interrogations. Mais je crois qu’il faut bien voir qu’il y a eu plusieurs procès donc maintenant je crois qu’on a un scénario que la justice a établi. Il ne m’appartient pas de commenter, mais ce que je peux dire c’est que je suis convaincu que c’est un accident industriel.

Vingt ans après, les associations de familles de victimes et d’anciens salariés sont encore divisées avec des commémorations distinctes. Vous le regrettez?

Bien sûr que c’est regrettable, surtout vingt ans après. Mais je ne porte pas de jugement sur les personnes. Vous savez, quand on a vécu des traumatismes pareils, c’est toujours plus facile quand on est un peu en retrait. Donc je n’en dirai pas plus.

Cet évènement dramatique a marqué à vie votre carrière?

On ne sort pas indemne d’une tragédie comme celle-là donc ça marque beaucoup à titre personnel. C’est aussi une expérience humaine très forte. Avec à la fois des souffrances terribles et en même temps j’ai vu des équipes qui ont travaillé dans des conditions très difficiles, qui ont fait des prouesses parfois d’imagination, de créativité, d’action, et ça ça reste des éléments qui sont la face de l’humanité dans tout ce qu’elle peut avoir de bon.

Hubert Fournier a été préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne de 2000 à 2003. Il a ensuite été nommé ambassadeur de France au Kenya. Aujourd'hui retraité, il est juge à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).