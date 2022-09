EXCLUSIF - Le Tour de France prépare une arrivée d'étape à Limoges en juillet prochain

C'est une information exclusive de France Bleu Limousin : le Tour de France s'apprête à faire étape à Limoges le 8 juillet prochain. La course arriverait de Charente avant de reprendre la route vers le Puy de Dôme. De très nombreux hôtels haut-viennois et de Charente-limousine sont sollicités.

Le Tour de France prépare un passage à Limoges en juillet 2023, selon les informations exclusives recueillies par France Bleu Limousin. La Grande Boucle envisage une étape chez nous le 8 juillet.

Limoges accueillerait une arrivée d'étape et probablement un départ dans la foulée. De très nombreux hôtels sont d'ores et déjà sollicités en Charente-Limousine et en Haute-Vienne pour héberger le Tour de France. En effet, c'est une grosse machine qui débarque avec des centaines de personnes à héberger.

De la Charente vers le Puy de Dôme en passant par Limoges

Le parcours n'est pas encore définitif mais, d'après les éléments que France Bleu Limousin a pu récolter, la course arriverait de la Charente et ferait étape à Limoges avant de repartir vers le Puy de Dôme.

Les routes sont nombreuses entre le Limousin et l'Auvergne mais l'une d'entre elle, faut-il le rappeler, passe par Saint Léonard de Noblat, le fief éternel d'un certain Raymond Poulidor.