EXCLUSIF - Un drame aux urgences de l'hôpital de Quimper

Un patient s'est suicidé jeudi matin sous les yeux de plusieurs dizaines de personnes, des soignants et d'autres patients, à l'hôpital de Quimper. Il a échappé à la vigilance du personnel. C'est une information France Bleu Breizh Izel.

Quimper, France

Cet homme d'une trentaine d'années était hospitalisé pour une tentative de suicide, au service des urgences de l'hôpital de Quimper. Ce n'était pas la première fois. Il a réussi à échapper à la vigilance du personnel ce jeudi matin.

Il accède à la cour intérieur de l'hôpital ...

Peu avant 8 heures, ce patient s'agitait, alors qu'il était dans un des box sécurisés. Un infirmier est parti chercher de l'aide. L'homme, très maigre, en a profité pour se faufiler par l’entrebâillement de la fenêtre.

Il s'est alors retrouvé dans la cour intérieure de l'hôpital, qui est normalement inaccessible. Il était à la vue d'autres patients et de soignants, au moins une trentaine.

... et se suicide sous les yeux de patients et soignants

Le trentenaire a remarqué un puits de lumière, situé au centre de cette cour et qui permet d'éclairer les étages inférieurs du bâtiment. Il a décidé de sauter et il est mort dans sa chute, trois étages plus bas.

Les témoins de la scène sont évidemment très choqués. Une cellule de soutien psychologique a été rapidement ouverte pour accompagner ceux qui le souhaitent.