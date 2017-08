EXCLUSIF : Un jeune Cherbourgeois à Barcelone: "Ca fait bizarre de se dire qu'on était à deux rues de l'attentat"

Nicolas Boutin a 18 ans. Ce jeudi, il était dans le centre ville de Barcelone avec sa famille au moment de l'attaque à la camionnette qui a fait au moins 13 morts et plus de 50 blessés (bilan provisoire). Témoignage exclusif.

"Soudain on a entendu des crissements de pneus et on a vu un mouvement de foule". C'est ainsi que Nicolas, 18 ans, jeune Equeurdrevillais en vacances avec ses parents et son petit frère dans la capitale catalane, raconte le moment où il a pris conscience de l'attaque à la camionnette dans le quartier des Rambla. "C'était le dernier jour de nos vacances. Quand c'est arrivé nous cherchions des souvenirs pour faire quelques cadeaux" souligne le jeune homme.

Une camionnette fonce dans la foule en plein coeur de Barcelone. © Maxppp -

Très vite, lui et sa famille se réfugient dans un commerce. Ils y restent de longues minutes en compagnie de touristes et de Barcelonais sous le choc, avant de ressortir pour tenter de regagner leur appartement. "Les rues étaient coupées et la police nous a demandé de rentrer nous mettre à l'abri dans une église." A l'intérieur du bâtiment, la foule est stressée, de l'eau leur est distribuée ainsi que de la nourriture. "Comme les policiers nous ont dit que les suspects s'étaient retranchés dans un bar, on a pu sortir de l'église et regagner notre appartement".

Nicolas indique ne pas avoir eu peur. "Les choses sont allées vite. Après coup, on se dit qu'on a eu de la chance, qu'à 10 minutes près on aurait pu être dans la rue de l'attaque".