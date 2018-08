Cherbourg-en-Cotentin, France

Le scénario inhabituel était bien rodé : un faux employé des eaux d'abord qui se fait ouvrir la porte puis 3 faux policiers qui débarquent ensuite soit-disant pour arrêter le voleur. Et au beau milieu de toute cette confusion, certains de ses 4 hommes qui en profitent alors pour fouiller discrètement l'appartement et subtiliser les bijoux de la victime qui n'y voit que du feu. C'était la première fois que cela arrivait à Cherbourg. Ce mode d'escroquerie a été observé en Bretagne. D'ailleurs un commandant de la région de Rennes a émis un appel à la vigilance cette semaine. Et des faits similaires aurait aussi eu lieu au Havre dernièrement.

Témoignage exclusif, France Bleu Cotentin a retrouvé la victime de cette bande organisée qui a sévit chez elle il y a 10 jours à Cherbourg-en-Cotentin. Cette dame qui veut garder l'anonymat a 87 ans et vit seule en appartement. Elle raconte.