Exercice anti-terroriste : la gendarmerie s’entraine au Hameau du Père Noël au Mont-Sion

Haute-Savoie, France

"On a entendu des coups de feu sur le site. Nous avons une soixantaine d'enfants avec leurs maitresses… on ne sait pas quoi faire." L’alerte vient d’être lancée par l’une des salariés du Hameau du Père Noël. Ce n’est qu’un exercice mais le dispositif monte rapidement en puissance. Une soixantaine de gendarmes de la compagnie de Saint-Julien-en-Genevois ainsi que des pompiers du SDIS 74 participent à cet exercice. "Aucun d’entre eux n’était au courant", explique la commandante Emilie Million-Brodaz. "Le but de cette simulation d’attaque terroriste est de vérifier leur capacité à basculer d’une situation de normalité à une situation de crise extrême, ce risque existant aujourd’hui sur tout le territoire."

Nous travaillons des actes réflexes qui permettent aux gendarmes que la population croise au quotidien de pouvoir le cas échéant fixer une situation de types tuerie de masse pour qu’il y ait le moins de victimes." Emilie Million-Brodaz, commandante de la Compagnie de gendarmerie de Saint-Julien-en-Genevois.

Faible éclairage, lieu exigu ... pour les gendarmes, l'intervention à l'intérieur du Hameau du Père Noël est compliquée. © Radio France - Richard Vivion

PSIG Sabre

Un tireur et dix enfants pris en otage, c’est le scénario retenu pour cet exercice. Le PSIG Sabre de Saint-Julien (unité départementale spécialisée dans les interventions en cas de tuerie de masse) a été chargé de la neutralisation du suspect. Plusieurs bénévoles du Hameau du Père Noël ont joué le rôle des victimes. "Pour nous aussi cet exercice est important", reconnait le directeur du site, haut lieu touristique avec plus de 150 000 visiteurs par an. "Comment réagir quand il se passe çà ? On ne sait pas ce que l’on doit faire. Là, cela permettre de se dire : on doit réagir comme cela, poursuit Vincent Humbert. Cet exercice, si cela devait arriver, nous permettra certainement de sauver beaucoup de gens."

Le PSIG Sabre de Saint-Julien-en Genevois est une unité départementale spécialisée dans les interventions en cas de tuerie de masse. © Radio France - Richard Vivion

Ce type d’exercice "tuerie de masse" et son protocole a été mis en place pour tous les policiers et gendarmes après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Le Hameau du Père Noël est un haut lieu touristique de la Haute-Savoie. © Radio France - Richard Vivion