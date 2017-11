Exercice antiterroriste "comme au Bataclan" dans une salle de spectacles mayennaise demain 16 novembre

Cet exercice, qui mobilise 300 personnes, se déroule ce jeudi, entre 19h et 23h, aux Ondines à Changé.

C'est la 3ème fois que le département de la Mayenne est le théatre d'une telle intervention grandeur nature. Les deux premières s'étaient déroulées dans un lycée et dans un cinéma de Laval. Cette fois, c'est la salle de spectacles les Ondines, à Changé, qui a été retenue.

Les Ondines à Changé (capture d'écran)

Le scénario ressemble à l'attaque du Bataclan le 13 novembre 2015 : des terroristes qui font irruption dans la salle, tirent dans la foule faisant de nombreuses victimes. Plus de 300 personnes vont y participer, le RAID, la gendarmerie, les pompiers et le SAMU. L'objectif, explique la Préfecture de la Mayenne, est de renforcer l'efficacité des dispositifs antiterroristes.

Les habitants de Changé pourront être informés en temps réel via les réseaux sociaux institutionnels, via le compte twitter de France Bleu Mayenne (@bleumayenne) ou encore en téléchargeant l'application SAIP du ministère de l'Intérieur (système d'alerte et d'information des populations).

Cet exercice va nécessiter le bouclage complet du centre-ville de Changé, des restrictions de circulation et de stationnement seront appliquées toute la soirée du 16 novembre.