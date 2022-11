Exercice attentat au Futuroscope : simulation d'une attaque terroriste avec "un grand nombre de victimes"

Il est un peu plus de 9h ce matin quand les haut-parleurs du Futuroscope se mettent à cracher une étrange bande-son. Des cris de panique, des bruits de fusillade retentissent au niveau des caisses. On entend aussi la diffusion d'un message vocal : "un attentat est en cours__, il est demandé aux visiteurs de se confiner jusqu'à nouvel ordre". A l'entrée principale, une fois les portiques passés, une vingtaine de jeunes sont couchés, les mains sur la tête. Ils sont tenus en joug par l'un des terroristes. S'en suit des tirs échangés entre les forces de l'ordre et les preneurs d'otages.

Entre deux rafales, des détonations et des hurlements. L'ambiance est angoissante. Soudain, Nathalie Brionnet, chargé de communication de la préfecture, arrive à hauteur des journalistes pour faire un point de situation : "Une cellule de crise a été déclenchée en préfecture. Une attaque est en cours. L'un des terroristes a pris la fuite à l'intérieur du parc. Les visiteurs sont confinés dans les pavillons. Les parents des élèves du lycée pilote innovant viennent d'être informés également du confinement de leurs enfants".

Des militaires de l'opération Sentinelles se sont postés aux caisses de parking, prêts à faire feu. © Radio France - William Giraud

A la mi-journée, l'opération se poursuit. Après l'intervention de militaires de l'opération Sentinelles, de gendarmes du PSIG (peloton de surveillance et d'intervention), des urgentistes du SAMU sont arrivés sur les lieux pour commencer l'évacuation des victimes (fictives). Les évacuations de visiteurs se poursuivent au compte-goutte. Le CHU de Poitiers a été placé en état de saturation afin de pouvoir faire face à l'afflux soudain de blessés en grand nombre. Les plans ORSEC et et NOVI (nombreuses victimes) ont été activés.