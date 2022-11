Exercice attentat au Mach 36 de Déols : forces de l'ordre, secours et élus mobilisés

Se préparer au pire, pour mieux s'organiser et réagir en cas d'attaque. Ce mercredi 16 novembre, un exercice grandeur nature était organisé au Mach 36 de Châteauroux-Déols et aux alentours, pour préparer l'ensemble des services dans l'éventualité où une tuerie de masse surviendrait.

ⓘ Publicité

Terroristes, victimes et otages

Dans le scénario de cet exercice, la salle de spectacle a été prise d'assaut aux alentours de 17 heures par trois terroristes, alors que 200 spectateurs étaient rassemblés. Une cinquantaine de victimes sont recensées, les autres personnes à l'intérieur du bâtiment sont prises en otage.

L'événement a mobilisé plusieurs centaines de personnes : la Direction départementale de la sécurité publique de l'Indre pour l'intervention, la coordination des services et les procédures de sécurisation ; le SDIS et le SAMU, pour la prise en charge des victimes, l'ARS pour l'activation de la cellule régionale de crise, la ville de Déols pour le déclenchement du plan communal de secours, et la préfecture pour la mise en place d'un poste de commandement opérationnel, et l'organisation de la communication.

120 élèves de l'école d'infirmières et 40 personnes du réseau DDSP ont également participé, dans le rôle des victimes et otages.

Cet exercice s'inscrit "à la fois dans le cadre de l’organisation de la cérémonie de l’élection de Miss France , le 17 décembre prochain, et pour la préparation des JO 2024" précise la préfecture.

La fin de l'exercice est prévue aux alentours de 21 heures.

Régulièrement, les préfectures de l'Indre et du Cher organisent des exercices à destination des différents services, pour les entraîner en cas de réelle attaque.