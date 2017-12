Un exercice "attentat" est organisé ce mardi 12 décembre au parc des expositions de Grand Quevilly, près de Rouen. D'importants mouvements de forces de sécurité et de secours peuvent être observés aux abords du site.

Le Grand-Quevilly, France

Un exercice "attentat" a débuté ce mardi 12 décembre au parc des expositions de Grand Quevilly, près de Rouen. L'exercice a pour but d'entraîner les services de l'État, les moyens de secours et les forces de sécurité. Il s'agit notamment de tester leur stratégie d'intervention et de prise en charge des victimes.

Des forces de sécurité et de secours sont mobilisées en nombre pour l'opération mais la préfecture de Seine-Maritime insiste sur le fait qu'il s'agit bien d'un exercice. Même si vous êtes interpellés par le déploiement de moyens près du parc des expositions, inutile de surcharger les standards des services de secours.

Un exercice « attentat » vient de débuter au parc des expositions à Grand-Quevilly. Il s'agit bien d'une simulation, merci de ne pas relayer d'informations erronées. pic.twitter.com/qf5ogc9vUr — PréfèteSeineMaritime (@prefet76) December 12, 2017

Par ailleurs, l'application SAIP est testée en temps réel à l'occasion de cet exercice. Elle permet à ceux qui l'utilisent de recevoir des notifications d'alerte et des conseils comportementaux et autres consignes à respecter en fonction de la nature de l'alerte et de la zone dans laquelle l'utilisateur se trouve.