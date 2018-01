De nombreux policiers et CRS ont été déployés ce jeudi matin à l'institut de botanique de Montpellier. Pas d'inquiétude : il s'agissait d'un exercice attentat.

Environ 70 policiers et CRS ont été mobilisés ce jeudi matin à l'angle de la rue Auguste Broussonnet et du boulevard Henry IV non loin du jardin des plantes de Montpellier.

Pas d'inquiétude : il s'agissait d'un exercice attentat mené à l'institut de botanique par la Direction de la sécurité publique. C'est la première fois que les policiers et les CRS travaillent ensemble sur une telle opération.

L'exercice a duré jusqu'à la mi-journée.

Pas d'inquiétude : il s'agit d'un exercice attentat © Radio France - Éléna Louazon

Soixante-dix policiers et CRS ont été mobilisés © Radio France - Éléna Louazon

Opération rue Auguste Broussonnet © Radio France - Éléna Louazon

Un impressionnant déploiement de forces de l'ordre © Radio France - Éléna Louazon

Policiers casqués en cours d'exercice d'interpellation © Radio France - Éléna Louazon