Exercice attentat : une tuerie de masse simulée dans un centre commercial à Saint-Paul-lès-Dax

L'exercice aura ce lieu ce jeudi 18 novembre dans la soirée au Grand Mail. Plus d'une centaine de personnes participeront à la simulation, dont des hommes du Raid, l'unité d'élite de la police nationale.

Un important exercice de sécurité aura lieu ce jeudi 18 novembre à partir de 20h à Saint-Paul-lès-Dax (Landes) au centre commercial du Grand Mail. Les secours et les forces de l'ordre seront mobilisés en nombre pour simuler un attentat et précisément une tuerie de masse. Que se passerait-il si des terroristes entraient dans un centre commercial pour y tuer un maximum de personnes ? C'est à cette situation que les forces de l'ordre devront faire face. Des hommes du Raid, l'unité d'élite de la police nationale, seront sur place.

Des gendarmes, des pompiers, des membres du Samu et des agents de la préfecture participeront également à l'exercice. Plus d'une centaine de personnes seront mobilisées. Des mannequins de taille humaine seront utilisés pour simuler des victimes au sol et il y aura du faux sang, pour tenter de se rapprocher d'une situation réelle. Un poste de commandement opérationnel sera installé sur place, en présence de la préfète des Landes, Cécile Bigot-Dekeyzer.

Le public sera tenu à l'écart de cet exercice puisqu'à l'heure où il débutera, à 20h, le centre commercial est habituellement fermé. Mais, comme l'exercice aura lieu également sur le parking du Grand Mail, "une partie sera visible par la population", précise la préfecture des Landes. Elle demande aux riverains de "respecter le périmètre de l’exercice, qui ne devrait pas excéder le centre commercial et son parking, et de ne pas relayer de fausses informations et/ou photos et vidéos sur les réseaux sociaux". L'exercice dura plusieurs heures.