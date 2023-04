Exercice d'évacuation sur le téléphérique de la Bastille à Grenoble

Il régnait une agitation inhabituelle ce matin du 3 avril autour du téléphérique de La Bastille à Grenoble. C'était la date choisie par le SDIS de l'Isère et ses sapeurs-pompiers spécialisés du Grimp, Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux, pour l'exercice annuel d'évacuation des bulles.

Une "manœuvre" qui n'a pas toujours été fictive

Le scénario est toujours le même : le téléphérique est bloqué pour une raison ou pour une autre et il faut extraire des cabines, les passagers qui se trouvent là. Un scénario qui n'est pas qu'une vue de l'esprit puisque le jour même de son inauguration, en 1976, le téléphérique s'était bloqué, ainsi qu'en juin 2014 à la suite d'un coup de vent.

Cette année les deux groupes de bulles étaient bloqués "à 320 mètres de la gare basse" et "à 170 mètres en aval du pylône" selon le scénario du SDIS et les secours ont procédé à des "évacuations verticales", essentiellement en rappel. La manœuvre était prévue entre 8h et 12h.

Les secouristes et leurs cordes de rappel ce lundi matin du 3 avril 2023 sur le téléphérique de La Bastille © Radio France - Soisic Pellet