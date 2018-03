Rueil-Malmaison, France

La Direction Territoriale de l'Urgence et du Secourisme de la Croix-Rouge française, dans les Hauts de Seine, organisait, ce samedi matin, un exercice de grande ampleur, afin de s'entraîner à répondre aux nouvelles menaces. Les locaux du lycée La Salle Passy-Buzenval de Rueil-Malmaison, avaient été mis à disposition, afin que les 110 bénévoles et secouristes, la dizaine d'ambulances, la cinquantaine de brancards, puissent s'installer pour cette simulation.

simulation de catastrophe dans un lycée de Rueil-Malmaison © Radio France - sylvie charbonnier

Les rôles avaient été répartis : une cinquantaine de blessés, une cinquantaine de secouristes et des cadres pour organiser les opérations. Le scénario : une fête de fin d'année qui tourne mal.

simulation de catastrophe dans un lycée des Hauts de Seine © Radio France - sylvie charbonnier

Engagée aux côtés des pouvoirs publics et mobilisée, lors des attentats, la Croix-Rouge française s'adapte et organise ses formations, afin de pouvoir répondre aux nouvelles menaces. Lors des attentats du 13 novembre 2015, ce sont plusieurs centaines de bénévoles qui avaient été engagés aux côtés des forces de police, du SAMU et des Pompiers de Paris. Ce type d'entrainement, qui met les bénévoles et les secouristes, dans des situations concrètes, a lieu, au moins une fois par an.

simulation de secours dans un lycée des Hauts de Seine © Radio France - sylvie charbonnier

La Croix-Rouge française dans les Hauts de Seine, compte, à ce jour, plus de 2000 bénévoles et cherche encore à augmenter ses effectifs, pour passer à 3000 bénévoles, d'ici 2021. Pour tout renseignement http://92\.croix\-rouge\.fr/