Exercice de sécurité civile à l'usine Polyrey de Baneuil

Baneuil, France

Pas de panique si vous voyez beaucoup de pompiers et de forces de sécurité ce jeudi soir autour de l'entreprise Polyrey à Baneuil. Il s'agira d'un simple exercice de sécurité civile dans cette société spécialisée dans la fabrication de panneaux stratifiés. L'usine Polyrey est classée Seveso 2 à cause des produits qu'elle utilise ( du formol , du phénol, du méthylamine ou du méthanol). Ce sont autant de produits inflammables et toxiques qui nécessitent de nombreuses précautions. L'opération est menée pour tester l'organisation de l'entreprise, la transmission de l'alerte et la réactivité des services de sécurité. L'exercice qui doit démarrer à 20 heures ce jeudi soir devrait durer 3 heures.