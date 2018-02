Ils sont dix-huits élèves de première dans la section "Métiers de la sécurité", au lycée Pierre et Marie Curie à Mourenx. La classe passe la semaine entière avec des pompiers formateurs de l'entreprise SOBEGIE, près de Lacq. À la fin de la formation, les élèves sauront réagir en cas d'incendie dans une usine chimique. Devant l'inspecteur d'académie, les apprentis pompiers ont pu montrer ce qu'ils avaient appris le matin même : éteindre un incendie suite à une fuite de gaz. Dans leur cursus, les élèves sont amenés à passer plusieurs semaines avec les gendarmes, les policiers, les pompiers pour constater la réalité du terrain.

"On voit comment ils évoluent, on peut leur faire passer un examen pour valider leurs compétences et leur dire : vous êtes prêt" Bruno Couderc, responsable du service sécurité.