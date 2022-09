Exercice transfrontalier sur le Rhin : un navire accidenté avec une centaine de passagers à bord

La préfecture du Bas-Rhin, le service d’incendie et de secours du Bas-Rhin et les secours allemands organisent mercredi sur le Rhin un exercice transfrontalier de sécurité civile : un accident de bateau transportant une centaine de passagers.

L'exercice est d'une ampleur quasi-inédite : 120 victimes (des étudiants infirmiers notamment), une centaine de pompiers français mobilisés, une vingtaine d'Allemands. Le scénario est celui d'une avarie machine sur un bateau qui navigue sur le Rhin et une explosion. Les victimes doivent être évacuées par voie aérienne ou navigable. L'exercice est organisé par la préfecture du Bas-Rhin, le service d’incendie et de secours et les secours allemands.

Des hélicoptères prennent en charge les victimes. © Radio France - Luc Dreosto

Cette intervention grandeur nature sur le Rhin est rendue difficile par le courant sur le fleuve. L'accostage des pompiers est compliqué.

Il s'agit aussi de tester la coordination franco-allemande. Les autorités ont reconnu des problèmes de communication entre les hélicoptères en mai 2019, lors de la noyade de quatre personnes, dont une fillette de 4 ans à Gerstheim (Bas-Rhin). Une petite embarcation gonflable avait chaviré à hauteur de l'écluse.

Une centaine de passagers se trouvaient à bord du bateau et devaient être évacués. © Radio France - Luc Dreosto

Cet exercice est aussi l'occasion de tester de nouvelles techniques d'intervention. À Strasbourg, 64 pompiers ont été formés aux interventions à bord de navires et de bateaux.

Le dernier exercice de cet ampleur date de 2015.

