Exhibitionnisme et agression sexuelle : cinq jeunes victimes à Mayenne, procès le 29 mars

On en sait plus sur l'affaire de l'homme de 31 ans interpellé à Mayenne le week-end dernier pour exhibition sexuelle, corruption de mineur et agression sexuelle. Cinq victimes ont été identifiées à ce jour indique la procureure de la République, elles sont âgées de 10 ans à une vingtaine d’années.

ⓘ Publicité

À lire aussi Des adolescents victimes d'un exhibitionniste à Mayenne, il a été interpellé et placé en détention provisoire

Ce pervers avait été signalé à plusieurs reprises dans des endroits isolés de la ville et également à proximité d'une école. Mis en examen et incarcéré en détention provisoire, il sera jugé le 29 mars prochain.