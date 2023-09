Exigeante ou violente ? Une enseignante de l'école de Courtenay dans le Loiret jugée en appel

La cour d'appel d'Orléans jugeait ce lundi 25 septembre une affaire de harcèlement moral et de violences sur mineur impliquant une professeure des écoles de Courtenay, dans l'est du Loiret. Cette mère de famille de 43 ans avait été reconnue coupable de ces faits, lors du procès en première instance à Montargis, en juin 2022. Condamnée à dix mois de prison avec sursis, avec interdiction d'exercer devant des élèves pendant 10 mois et une privation de ses droits civiques pendant trois ans, elle avait fait appel de ce jugement.

ⓘ Publicité

Un nouveau procès avait donc lieu ce lundi, avec un nouvel avocat pour la défense de l'enseignante. L'affaire avait éclaté en 2021, après le Covid. C'est une plainte d'une jeune collègue qui avait fait tout déclenché. Elle accusait l'institutrice, en poste depuis 2006 à Courtenay, de la rabaisser constammer devant les élèves, de souligner son manque d'expérience. Des plaintes de parents avaient suivi, de nombreux témoignages avaient émergé au sein de l'établissement. Des enfants avaient même été entendus dans le cadre de l'enquête.

Une ATSEM qui se dit "terrifiée" par l'enseignante

Comme lors du premier procès à Montargis, l'institutrice a réfuté devant la cour d'appel toutes les accusations, expliquant être simplement une maitresse "exigeante". Mais était-elle exigeante, ou harcelante, voire violente envers les enfants ? C'est toute la question. Au fil des témoignages recueillis lors de l'enquête se dessine l'image de cette femme dont la réputation au sein de l'école n'est pas tendre. Elle ne dit pas bonjour, elle impose ses vues, elle sort tous les jours à la récréation à 10 heures sonnantes pour prendre sa place, laissant à ses autres collègues le soin de s'organiser pour les autres tâches à accomplir.

Mais pour deux de ces collègues collègues, ça va plus loin. Il y a cette ATSEM, l'assistante maternelle qui raconte, parmi d'autres tâches dégradantes, avoir dû tailler des centaines de crayon de couleur à la bonne taille, et recommencer si c'était mal fait. L'avocate de celle-ci la dit "terrifiée" par l'idée de venir de nouveau à la barre témoigner de ce qu'elle a vécu, elle n'assiste pas à l'audience. Elle demande à l'enseignante poursuivie : "quelles étaient vos relations avec cette ATSEM ?". Le sourire est un brin narquois : "elle était fragile".

Il y a cette jeune institutrice en CP, à qui elle ne cesse de rappeler, devant les élèves, qu'elle n'a pas d'expérience. "Tu es jeune, tu ne sais pas encore". Elle non plus ne veut pas témoigner, mais, à bout, c'est elle qui en 2021 saisit l'inspectrice d'académie. Qui viendra dire à l'enseignante qu'elle doit "veiller à son comportement". Sans rien relever ensuite. Suivra une plainte à la gendarmerie.

Des enfants d'à peine 6 ans interdits de sortir faire pipi

Mais il y aussi et surtout ces brimades racontées par les parents. Des enfants en CP qu'elle empêche d'aller faire pipi, parce que, elle l'explique à la barre, "à cet âge il faut apprendre à se retenir". "Mais ne pas les autoriser à sortir de classe, est-ce une violence" ? interroge l'avocat de la relaxe. Même si certains se sont fait pipi dessus. Lui dénonce une enquête menée à charge et défend "le droit de l'enseignant à exercer son autorité légitime" quand il s'agit de s'expliquer sur le fait d'avoir saisi un enfant par le col parce qu'il se bagarrait.

L'enseignante visée réfute en bloc toutes ces accusations, et prononce le mot de "complot" à la barre. Son avocat évoque "l'effet de masse" pour expliquer les nombreux témoignages recueillis. Le Procureur général près la cour d'appel d'Orléans demande lui la confirmation du premier jugement, rappelant que la peine encourue pour des violences sur mineurs sans incapacité, c'est cinq ans de prison. "Vous ne prononcerez pas une peine sévère en le faisant" dit-il, rappelant que "la stigmatisation des faiblesses d'autrui, adulte ou enfant n'est pas un mode d'éducation".

Les parents venus devant la cour expliquer ce qu'ils reprochent à l'enseignante racontent comment leur fille en CP ne ramenaient que des cartons rouges, des critiques. "Elle ne faisait jamais bien, elle faisait pipi, on est allés consulter des spécialistes, on pensait que tous les problèmes venaient d'elle" se reproche une maman. Un papa, lui, confie qu'il a retrouvé son fils un soir, avec le pantalon souillé, pas changé. "On a tous en mémoire un enseignant un peu dur, dans les années 80. Mais là on est en 2023, qu'il y en ait encore des comme ça, moi ça me choque".

La cour d'appel d'Orléans rendra sa décision le 17 octobre. L'enseignante a été placée sous mesure conservatoire par l'Education Nationale depuis le déclenchement de l'enquête.