Exincourt : le voisin suspecté de "pourrir la vie de tout son quartier" est relaxé, faute de preuves

Quatre parties civiles sont à la barre, parmi la dizaine de voisins cités dans la procédure. "Je fais des cauchemars toutes les nuits. J'ai peur pour moi et pour ma maison" déclare la doyenne des plaignants, une exincourtoise de 78 ans, qui dit avoir été insultée et visée à plusieurs reprises par la voiture du prévenu qui faisait mine de foncer sur elle. "Il voulait m'écraser. j'ai juste eu le temps de m'écarter".

Un autre voisin ajoute : "Il balançait régulièrement des excréments dans mon jardin, soit dans un sopalin, soit dans un sac plastique". "Comment savez-vous que c'était lui ?" interroge la présidente. "Qui voulez-vous que ce soit d'autre ?", rétorque la partie civile. Et voilà le nœud du dossier. Des accusations, mais pas de preuve formelle. Pas d'images, pas de traces, pas de témoin autre que les victimes.

"L'homme est suffisamment habile pour savoir où il doit s'arrêter. Quand on installe des caméras, il s'en va sévir ailleurs" explique Magalie Duvernois, la maire d'Exincourt. "Ces plaintes des riverains, je les prends très au sérieux. D'où ma présence à votre barre". Magalie Duvernois ajoute que les services techniques de la commune ont été requis à plusieurs reprises pour nettoyer les excréments jetés sur la voie publique.

A la barre, justement, pas de prévenu. Le chauffeur routier de 43 ans est retenu par des obligations professionnelles, explique son avocat. L'homme, déjà été condamné à trois reprises pour menaces de mort, outrage et violence, habite chez sa mère, rue des Graviers à Exincourt. Il nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

"Il fait vivre un véritable enfer à tout le quartier et pourrit la vie des habitants", martèle la substitute du procureur. Faire mine de foncer sur un piéton avec une voiture relève des violences avec armes (par destination). Elle requiert six mois de prison avec sursis.

"On est devant un tribunal correctionnel et pas devant un juge de paix qui veut régler des conflits de voisinage" lance randal Scherdorfer, avocat du prévenu, provoquant la colère de la doyenne des parties civiles à qui l'on demande de quitter la salle pour la sérénité de la plaidoirie. "Les déclarations de parties civiles ne sont pas des preuves. On doit relaxer, tout simplement", conclut l'avocat Le tribunal suivra. Relaxe pour le prévenu. Et parties civiles déboutées. Des voisins qui repartent dépités et amers.