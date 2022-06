Exincourt : une camionnette repêchée dans l'Allan, deux ans après la disparition de son conducteur

Une opération spectaculaire a été menée ce jeudi dans les eaux de l'Allan entre Montbéliard et Exincourt par des gendarmes spécialisés. Il s'agissait de localiser et extraire une camionnette disparue depuis deux ans. Le corps de son conducteur avait été repêché en juillet 2020. Le mystère demeure.

Une camionnette repêchée dans les eaux de l'Allan entre Montbéliard et Exincourt ce jeudi. L'opération a mobilisé deux compagnies fluviales de gendarmerie de Saint-Jean-de-Losne et Vogelgrun (deux plongeurs, un sonariste et un surveillant de surface), ainsi que deux enquêteurs de la police de Montbéliard et trois fonctionnaires de la police technique et scientifique.

En juin 2020, un audincourtois de 60 ans avait disparu à Héricourt. Il avait rendez-vous dans un garage, mais a disparu avant d'y arriver. L'homme qui vivait dans un foyer d'Audincourt était commerçant non sédentaire sur les marchés. Un avis de recherche avait été lancé par ses proches et par la police.

Il s'agissait dans un premier temps de repérer la carcasse au fond de la rivière à l'aide d'un sonar - DR Police de Montbéliard

Quelques jours plus tard, le 2 juillet 2020, son corps avait été aperçu, flottant sur la surface de l'Allan, en bordure de l'autoroute. La police de Montbéliard qui a ouvert une enquête sur commission rogatoire dispose désormais d'une pièce importante : le véhicule dans lequel l'homme a disparu, sans explications.

Pour l'instant, le mystère demeure sur cette sortie de route meurtrière. La justice reste discrète sur les éventuelles pistes à sa disposition.