L'anniversaire fait froid dans le dos !

Voilà trois ans que Lucas Tronche ne donne plus signe de vie. Cet adolescent de 15 ans disparait le 18 mars 2015 en quittant son domicile à Bagnols-sur-Cèze (Gard) , alors qu'il se rend à un cours de natation à la piscine de Laudun-l’Ardoise.

Ce week-end a marqué le troisième anniversaire de sa disparition. Une mosaïque humaine a été organisée pour lui rendre hommage à Bagnols-sur-Cèze.

Et ce lundi les parents de Lucas témoignent sur France Bleu. Ils ont ouvert les portes de leur maison, de la chambre de Lucas et fait découvrir leur quotidien dans l'attente de nouvelles informations, de nouvelles pistes.

"Nous on ressent cette douleur, ce manque, tous les jours, on à l'impression quand on part en vacances de fuir la réalité mais la réalité nous rattrape."

Le quotidien des Tronche bouleversé depuis trois ans. Dans la maison, la chambre de Lucas est désormais occupée par son frère Arthur mais les murs et la décoration sont figés, les affaires de Lucas toujours là. Eric et Nathalie ne veulent rien changer, même s'ils ne veulent pas en faire "un sanctuaire".

Et puis il y a le plus compliqué pour une maman sans son fils : imaginer ce que serait la vie avec Lucas.

"J'essaye de pas le faire, de pas imaginer ce qu'il ferait comme études secondaires, parfois je pense à lui et je me dis aller je pense à autre chose parce qu'autrement on se laisse submerger et on va sombrer alors qu'il faut tenir quoi"