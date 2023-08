Expédition punitive au Mans : quatre prévenus condamnés à un an de prison, le cinquième relaxé

Les faits remontent au 15 juillet dernier. La victime décide de sortir en boîte de nuit, au Pacha Night Club de Ruaudin, au sud du Mans, lorsqu'il se dispute avec l'un des prévenus. Il l'accuse de lui avoir lancé une bouteille sur la tête. L'altercation a été filmée et il est donc décidé de retrouver la future victime, pour se venger de cette dispute. Les prévenus se renseignent même auprès du personnel de la boîte de nuit pour savoir qui était cet homme qui s'est disputé avec leur ami.

Une expédition punitive

Dès le lendemain, le 16 juillet, ils partent en repérage dans le quartier, rue Leverrier au Mans, ils saccagent un premier appartement, mais ne trouvent pas la victime. C'est dans la nuit du 17 au 18 juillet, peu après minuit, qu'ils reviennent en équipe. Armés de matraques, de barres, de bâtons et d'armes à feu. Ils mettent à sac plusieurs appartements et retrouvent la victime. Il est tabassé, plusieurs impacts de balle sont retrouvés. La victime, qui n'est pas seul dans l'appartement mais avec sa femme enceinte et des jeunes dont une mineure, est retrouvé par la police en sang sur son matelas.

La victime s'en sort avec une hémorragie à l'œil droit et des lésions causées par des objets tranchants et contendants, et une journée d'ITT (incapacité temporaire totale). Les prévenus ont été déférés samedi 29 juillet. Trois ont été placés en détention provisoire à la maison d'arrête de Coulaines

Des antécédents judiciaires

"Quatre personnes interpellées présentent déjà des antécédents judiciaires, pour des faits en lien avec les stupéfiants, ou des faits de violences. L'un d'eux a fait l'objet d'une condamnation en 2008 pour meurtre." Les suspects ont été déférés samedi 29 juillet. Trois de ces personnes ont été placées en détention provisoire et deux sous contrôle judiciaire en attendant leur jugement.

Lors du procès en comparution immédiate ce mardi 1er août, la procureure a requis des peines d'emprisonnement allant de deux à quatre ans, toutes assorties d'un an de sursis probatoire.

L'avocate de la victime a demandé la requalification des faits en "tentative d'assassinat en bande organisée". Selon elle, entre 15 et 20 personnes dans cinq véhicules se sont rendues chez la victime. L'avocate a ajouté que, d'après elle, certaines de ces personnes n'avaient pas pu être identifiés. Le tribunal a décidé que "l'homicide n'était pas suffisamment démontré".

Quatre hommes ont écopés de deux ans de prison dont un avec sursis. Le cinquième a été relaxé.