Deux des jeunes qui ont enlevé et passé à tabac un adolescent de 16 ans dans la nuit du 20 au 21 août à Parentis-en-Born, dans les Landes, ont été jugés ce vendredi. Ils ont été condamnés à 30 mois de prison, dont six mois avec sursis, et 18 mois de prison ferme.

Expédition punitive dans les Landes : 18 et 24 mois de prison pour le cerveau de l'affaire et un complice

Le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan a condamné vendredi 26 août deux des jeunes hommes qui ont enlevé et passé à tabac un adolescent de 16 ans le week-end du 20 au 21 août à Parentis-en-Born. Avec trois autres mineurs, qui seront jugés dans quelques semaines par le juge des enfants, ils l'ont enfermé dans le coffre d'une voiture, roué de coups et ils l'ont laissé nu, en pleine forêt, à Sore. La victime souffre d'un traumatisme crânien, il a le corps couvert d'hématomes.

Ces deux jeunes hommes ont deux profils très différents. D'un côté, il y a Julien. Il porte un jogging, des baskets, l'air impassible... Il a 25 ans, c'est d'ailleurs le plus âgé de cette histoire. Il est là parce que c'est sa voiture qui a été utilisée, en échange d'un plein d'essence. Lui n'a pas participé au passage à tabac. Mais il était là, il a tout vu, et il n'a rien fait.

Julien a été placé dès ses trois ans. A 18 ans, il est SDF. Alors pour vivre, il vole. D'ailleurs son casier judiciaire le montre. Il a déjà 12 condamnations à son actif, principalement des vols et des conduites sans permis. C'est cela son histoire, explique son avocate : "Quand on lui demande faire quelque chose pour quelques litres d’essence, il le fait et quand il voit des violences, il veut sauver sa peau."

Une expédition punitive sur fond de vengeance

De l'autre côté, il y a Yassine, le cerveau de cette affaire. Il a 19 ans. Un regard fier dans une bouille de gosse. Il atterrit dans les Landes chez son oncle, parce qu'il est déjà impliqué dans une grosse affaire de drogue. Le juge préfère l'éloigner de son domicile, dans le Nord, le temps de l'enquête. Arrivé à Pissos, il retombe vite dans ses vieux travers. Les joints le soir avec les copains, les petits trafics et surtout les sales histoires.

Il veut se venger, suite à une bagarre et un différend avec le père de la victime, qui lui a volé sa sacoche où se trouvait son téléphone, les clés de sa voiture et 1800 euros en liquide. Mais maintenant, "je regrette" dit-il, "j'ai vu la prison, je ne supporterai pas, s'il vous plaît, Madame la juge. Je n'ai pas vu ma mère depuis six mois, je ne supporterai pas de ne pas la voir encore des mois." Un gamin qui veut jouer les caïds, mais qui est encore loin d'en être un.