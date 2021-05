Pour limiter la récidive après des violences conjugales, une expérience menée avec leur auteurs à Nîmes

173 victimes de violences conjugales en France en 2019, un chiffre derrière lequel se dissimulent de très nombreuses violences conjugales quotidiennes, non mortelles. Les tribunaux les jugent, les auteurs souvent les minimisent ou les nient, d'où l'expérience menée à Nîmes et Colmar.

Eviter la récidive. Faire en sorte que les auteurs de violences conjugales acceptent et comprennent la sanction lorsqu'ils sont jugés. Ce qui est loin d'être le cas. "Vois-tu ce que tu m'as obligé de faire ?" dit, à la barre du tribunal correctionnel de Nîmes, un homme qui se victimise face à sa femme rentrée trop tard à son goût et qui pour ça l'a frappée. A une autre qui présente des certificats médicaux attestant d'un début d'étranglement, réponse de son ex-compagnon : "Je nie toute violence physique, je reconnais juste les dégradations." Des dégradations, il est vrai, difficiles à nier : il avait frappé à coups de masse la voiture de sa compagne, explosé le pare-brise arrière, arraché poignées et rétroviseurs alors que celle-ci était à l'intérieur. Une constante lors des interrogatoires des auteurs de violence à la barre, plusieurs mois après les faits voire des années, qu'ils soient hommes ou femmes, de couples hétérosexuels ou homosexuels.

Eviter la récidive

D'où l'expérience menée Nîmes (et aussi à Colmar) : le contrôle judiciaire avec placement probatoire. "Dans ces deux juridictions" explique Eric Maurel, le procureur de Nîmes, "le procureur peut demander au juge des libertés et de la détention d'orienter l'auteur des violences vers une structure associative avec un appartement dédié pour _une prise en charge à la fois sociale, éducative, psychologique, médicale si besoin_. Et aussi de réinsertion professionnelle.""Et les résultats commencent à se voir" selon le procureur de Nîmes. "La très grande majorité des auteurs de violences conjugales, nient les faits ou les minimisent très sérieusement sauf lorsqu'ils sont pris en charge par des structures spécialisées avant l'audience. Et ça donne d'ores et déjà de bons résultats. Là on peut véritablement travailler avec cette personne sur l'absence de récidive. Car c'est le but, l'absence de récidive." Pour l'instant, ceci n'est encore qu'une expérience, menée uniquement à Nîmes et Colmar.