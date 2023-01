Expérimentée dans le Calvados, la Cour criminelle se généralise à toute la France

Au 1er janvier 2023, chaque département français (sauf Mayotte) s'est doté d'une cour criminelle. Cette nouvelle juridiction se situe à un stade intermédiaire entre les tribunaux correctionnels et les cours d'assises. Elle est composée de cinq magistrats professionnels et ne compte plus de jurés.

La cour criminelle est chargée de juger des crimes passibles de 15 à 20 ans de réclusion, essentiellement des viols. Elle a été créée pour raccourcir les délais.

Le Calvados, département pilote

Et c'est à Caen qu'a eu lieu le premier procès d'une Cour criminelle en France, le 5 septembre 2019. Jeanne Chéenne, présidente de la Cour d'Assises du Calvados, est également aux manettes de cette nouvelle juridiction.

Une quarantaine de dossiers plus tard, elle estime que la justice y a été bien rendue. "La crainte, c'était effectivement qu'on fasse des audiences de "super tribunal correctionnel", qu'on bâcle les choses.. tout mais pas ça ! Simplement, c'est vrai qu'on les fait entre professionnels".

La Cour criminelle est en effet composée uniquement de magistrats professionnels. Fini les jury populaire, dont les membres sont les citoyens tirés au sort sur les listes électorales. "On va plus vite, car on a moins de pédagogie à faire, puisqu'on est entre professionnels, on a réduit quelque peu le nombre de témoins et d'experts, pour autant, on n'a pas sacrifié à la qualité".

Si son bilan est globalement positif, Jeanne Chéenne émet une réserve. "La question qui va continuer à se poser, c'est celle des moyens humains puisque la cour criminelle est "consommatrice" de juges, car les magistrats qui m'entourent quand ile siègent à la Cour criminelle ne sont pas dans leurs cabinets de juges des enfants, de juges d'instructions, de juges aux affaires familiales. C'est une réforme qui ne se donne peut-être pas complètement les moyens d'exister", conclut-elle.

Une justice efficace, mais pas expéditive

C'est aussi le bilan que tire Aline Lebret, avocate pénaliste. La cour criminelle évite de "correctionnaliser", c'est-à-dire de requalifier des viols en agressions sexuelles. Mais elle craint un encombrement des cours criminelles : "On va avoir plus de dossiers qui vont relever d'une cour criminelle, et on n'a pas plus de magistrats. Donc en réalité, ce système de vases communicants conduit à ce que les délais vont à nouveau exploser".

La suppression du jury populaire fait débat

Mais le reproche principal fait aux cours criminelles, c'est la suppression du jury populaire. Marc Hédrich, préside les cours d'assises de la Manche et de l'Orne. "La cour d'assises c'est un trait d'union entre la magistrature et le peuple. En général, tous les jurés arrivés avec beaucoup d'inquiétudes, repartent avec une impression de s'être enrichis de cette expérience citoyenne unique, exceptionnelle, et une image de la justice bien meilleure que celle qu'ils avaient en arrivant".

Des jurés plus sévères que les magistrats professionnels. D'après les premières études, les verdicts des cours criminelles sont plus cléments que ceux des cours d'assises.