Exploitée et maltraitée pendant 4 ans dans le Biterrois

Par Stefane Pocher, France Bleu Hérault

Une jeune femme a été pendant 4 ans le souffre douleur d'une habitante de Boujan-sur-Libron (Hérault).Violentée, humiliée et exploitée. Une affaire d'esclavage déplorable. Son bourreau poursuivi pour traitement inhumain et dégradant comparait ce lundi à Béziers et risque jusqu'à 7 ans de prison.