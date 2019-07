Explorama, une application pour découvrir le patrimoine autrement

Gard, France

Découvrir un zoo, un musée ou un site naturel tout en jouant avec votre smartphone, ça vous tente ? C'est vrai on est loin des vacances déconnectée mais à partir du 1er août ce sera possible grâce à une start-up héraultaise. Explorama, c'est son nom. Elle développe une application gratuite sur téléphone qui vous transforme en aventurier d'un jour. L'idée est pousser les touristes à visiter autrement le patrimoine au travers d'une sorte de chasse au trésor. L'application était testée ce lundi sur le Pont du Gard.

Valoriser l'ensemble des sites

Sortir des traditionnelles visites pour découvrir pleinement les sites touristiques de la région de façon ludique. C'est l'idée de l'application Explorama : "Par exemple ici, on a la pont en tant que tel mais nous avons aussi tout une végétation à découvrir" précise Maxime Trouiller, le directeur marketing. La preuve avec une famille venue de Bordeaux. Elle vient dans le département du Gard depuis près de cinq ans. Les parents et leurs deux enfants ont essayé ce lundi l'application sur la Pont du Gard. "Nous devions trouvé le nom de certains arbres, prendre des photos et grâce à ça on vient de se balader pendant plus d'une heure sur tout le site" raconte Marie-Laure, la maman.

"Au lieu de rester sur la serviette à faire la sardine, c'est sympa" - Sébastien, le père de famille

Pas de smartphone, pas d'application donc pas de jeu © Radio France - Romain Berchet

Est-ce l'avenir ?

Sébastien Arnaux s'intéresse de très près à ces applications. Elles pourraient arriver très vite de façon plus définitive sur le site. "Les gens sont de plus en plus autonomes et à partir de là, il faut créer du collectif" d'après le le directeur général du Pont du Gard.

"Ces outils sont une solution pour étaler les visiteurs dans la durée sur la journée ou le mois" - Sébastien Arnaux, le directeur du Pont du Gard

Au 1er août, l'application Explorama sera disponible dans la région au Zoo du Lunaret à Montpellier, la Banbouseraie d'Anduze ou l'Abbaye de Valmagne.