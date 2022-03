Explosion à Aubervilliers : 17 familles relogées temporairement à l'hôtel

Après l'explosion d'un appartement de la rue André-Karman à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ce vendredi 4 mars, les 17 familles qui n'ont plus de logement sont hébergées temporairement à l'hôtel.

Au lendemain de l'explosion d'un appartement dans un immeuble à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, le vendredi 4 mars, le choc à fait place à la solidarité dans la commune. Le bilan humain n'a pas évolué : trois personnes ont été hospitalisées dans un état grave sans pour autant que leur pronostique vital ne soit engagé, 19 autres sont légèrement blessées.

Rapidement le gymnase André-Karman a ouvert ses portes aux habitants qui se sont retrouvés à la rue en pleine nuit. Une solution temporaire, puisqu'un arrêté de péril a été pris par la mairie, et pas moins de 17 familles sont depuis sans logement.

Relogement à l'hôtel avant une solution plus pérenne

Autant de familles qu'il a fallu reloger dans l'urgence. Toutes sont actuellement à l'hôtel. Huit familles qui résidaient au 101, rue André-Karman, l'immeuble victime de l'explosion, et 9 autres, qui vivaient dans l'immeuble mitoyen dont la structure a été fortement fragilisée par la déflagration. Pour ces dernières, la situation est particulière puisque le bâtiment appartient à l'Office Public de l'Habitat d'Aubervilliers.

Ce sont donc les services de l'OPH qui s'activent actuellement pour trouver des solutions de relogement dans leur parc immobilier comme l'explique la maire d'Aubervilliers Karine Franclet : "Un gros travail est effectué en ce moment pour décompter les logements et s'assurer de la composition des familles pour leur trouver une solution au sein de l'Office le plus rapidement possible".

L'immeuble qui a subi l'explosion en revanche relève du cadre privé puisqu'il appartient à différents propriétaires. Les 8 familles locataires devront donc trouver une solution plus pérenne avec leur bailleur. En attendant, ces familles composées pour certaines de plusieurs enfants, sont prises en charge temporairement à l'hôtel. Elles sont au chaud, et bénéficient de repas, quelques jours au moins, le temps de souffler après cette terrible explosion qui les a réveillé en pleine nuit.

Concernant l'enquête, le laboratoire centrale de la préfecture de police privilégie pour l'heure le scénario de la fuite de gaz.