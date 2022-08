Explosion à la poudrerie de Bergerac : "le bâtiment n'était pas vétuste" selon un syndicaliste

"Le bâtiment 75 où il y a eu l'explosion est ancien, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il est vétuste". Freddy Ragot, élu CGT au CSE de Manuco, veut mettre les choses au point. Après les explosions qui ont fait huit blessés dans un hangar de la poudrerie de Bergerac mercredi 3 août, la CGT d'Eurenco, la principale entreprise présente sur le site, a dénoncé les "conditions de travail dangereuses", le "manque d'investissement" et la "vétusté" des installations. "Certes, il y a toujours des investissements à faire, mais des investissements, il y en a eu depuis des années.", assure au contraire le syndicaliste.

"Chaque personne qui entre reçoit une formation de sécurité"

Pour comprendre, il faut démêler l'immense mécano qu'est la poudrerie de Bergerac. Un complexe industriel étalé sur plusieurs kilomètres de long, classé Seveso "seuil haut", qui existe depuis la Première guerre mondiale. On y fabrique les munitions des chars Leclerc et des canons Caesar qui font la fierté de l'armée française. Et toute une myriade de sociétés y sont installées. La principale, le groupe Eurenco, commercialise des munitions pour les armées du monde entier. Mais les explosions ont eu lieu dans le bâtiment d'une entreprise du groupe, Manuco. Un fabricant de nitrocellulose, ce composant hautement explosif qui sert à confectionner la poudre.

La société est à 100% la propriété d'Eurenco, mais elle a son fonctionnement propre. Ses salariés. Et ses élus CGT, comme Freddy, qui n'est pas d'accord sur le constat de ses collègues syndicalistes d'Eurenco. L'homme ne parle pas par hasard. Son métier, c'est justement la sécurité. Il est au service de prévention pour l'hygiène, la sécurité et l'environnement, employé à la poudrerie depuis 26 ans. Le bâtiment 75, il le connaît bien. "C'est un atelier de transformation de la nitrocellulose", explique le syndicaliste : "Il n'y a pas de stocks en tant que tel sur place, la nitrocellulose passe de façon transitoire parce qu'on la transforme en différentes étapes".

La nitrocellulose est un produit tellement particulier et pervers qu'on en apprend tous les jours

Au moment des faits, le hangar était en maintenance, dans le cadre d'un arrêt annuel pour entretenir les machines. De la chaudronnerie, des changements de tuyauterie, de pompes. Et ce sont des sous-traitants qui interviennent pour cet entretien annuel. Plusieurs d'entre eux comptent parmi les blessés, au côté de deux salariés de l'entreprise Manuco. L'enquête ouverte par la justice pour "blessures involontaires dans le cadre du travail", va s'attacher à comprendre si des manquements ont pu être commis aux règles de sécurité sur le site.

Freddy Ragot souligne que le protocole de sécurité est particulièrement strict : "Chaque personne qui entre chez Manuco reçoit un accueil sécurité, où on explique tous les risques liés à la nitrocellulose. Ce sont des formations qui durent pendant 45 minutes à une heure, qu'on valide derrière avec un questionnaire". Même quand les ouvriers travaillent, des inspections de sécurité ont lieu pour vérifier qu'ils respectent tous les protocoles.

Eurenco évoque un rôle des "fortes températures" dans l'explosion

Le syndicaliste le reconnaît pourtant, "la nitrocellulose est un produit tellement particulier et pervers qu'on en apprend tous les jours". Dans un communiqué, diffusé vendredi matin, le groupe Eurenco avance que c'est une opération de maintenance "qui serait à l'origine de l'accident", et que "les fortes températures et surtout le très faible taux d'humidité, ont également pu jouer un rôle". Le bâtiment accidenté a été "sécurisé", précise le groupe selon qui "il n'y a pas d'autres dommages à l'intérieur du site et il n'y a eu aucun impact sur l'environnement ni à l'extérieur du site".

L'enquête ouverte par le parquet de Bergerac a été confiée au commissariat de la ville et à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp), la police judicaire de l'environnement. Une enquête administrative est également menée par le Bureau d'enquêtes et analyses sur les risques accidentels, créé en décembre 2020 après l'accident de Lubrizol à Rouen. Selon la procureure de Bergerac Sylvie Guédès, les premières constatations sur site devraient être menées au cours de la semaine prochaine, "on travaille sur de la matière dangereuse. Aucun risque ne doit être pris".