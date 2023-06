Explosion à Paris : recherches toujours en cours dans les décombres, 37 blessés selon le dernier bilan

Selon un dernier bilan, la violente explosion d'un immeuble en plein Paris mercredi a fait 37 blessés dont quatre présentent un pronostic vital engagé. Invité de franceinfo jeudi matin, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, a indiqué que deux personnes sont toujours portées disparues. Il avait pourtant indiqué dans un premier temps qu'elles avaient toutes deux été identifiées et retrouvées à l'hôpital.

L'élu avait également annoncé la fin des recherches dans les décombres avant de revenir sur ses propos. Les sapeurs-pompiers sont toujours en train d'effectuer des fouilles ce jeudi matin.

L'origine de l'explosion toujours inconnue, le gaz suspecté

L'origine de l'explosion de cet immeuble situé rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement de la capitale est toujours inconnue. La piste d'un accident lié au gaz demeure néanmoins privilégiée. Quelque 270 pompiers et 70 engins, dont un camion spécialisé dans le sauvetage et le déblaiement, ont été engagés sur les lieux, dans le quartier de l'ancien hôpital militaire du Val-de-Grâce.

Les faits se sont produits peu avant 17h00 mercredi, dans un immeuble abritant une école de mode privée, la Paris American Academy, près de l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce. Plusieurs témoins et riverains ont dit avoir senti une odeur de gaz et entendu une "grosse explosion".

loading

Enquête ouverte

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité". La police judiciaire parisienne a été saisie. Les "premiers éléments (...) nous conduisent à confirmer que cette explosion est partie de l'immeuble", a déclaré sur les lieux la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau. "Nous comptons évidemment sur les victimes en urgence relative pour nous donner de premiers éléments d'investigation et de compréhension sur ce qui a pu se passer", a-t-elle ajouté.

Les immeubles voisins évacués

Pour prendre en charge les habitants, une cellule d'accueil avait été ouverte en mairie du 5e arrondissement. Ce dispositif a été levé "à 2h du matin", car "il n'y avait plus personne à prendre en charge", assure Emmanuel Grégoire. Il précise que les services de la Ville de Paris n'ont pas "eu besoin de ré-héberger" des habitants, car ils "ont pu s'organiser" eux-mêmes.

Dans l'après-midi en effet, "des évacuations ont été organisées pour la mise en sécurité du périmètre, par la police", puis "le dispositif a été resserré au fur et à mesure de la soirée, au gré des vérifications de l'architecte de la préfecture de police et des besoins de l'investigation". "La levée de périmètre a été faite à 22h30 hier soir, permettant de clarifier quels bâtiments pouvaient être réintégrés et lesquels ne pouvaient pas l'être", ajoute Emmanuel Grégoire qui ne précise pas combien de bâtiments "sont probablement inhabitables, durablement dans le périmètre immédiat".