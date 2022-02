Explosion à Saint-Laurent-de-la-Salanque : comment soutenir les sinistrés?

Depuis lundi, le foyer rural de Saint-Laurent-de-la-Salanque est devenu un véritable entrepôt : linge de maison, vêtements, chaussures, produits d'hygiène... Les dons arrivent de la commune mais aussi des alentours. Ce mardi le maire, Alain Got, a organisé une réunion pour gérer cet afflux et surtout répondre aux besoins des 28 sinistrés de la rue Arago.

Un numéro de téléphone et une cagnotte en ligne

La municipalité a mis en place un numéro le 04 68 28 66 01 pour à la fois, informer sur les besoins des sinistrés mais aussi organiser la collecte de dons. Ce numéro est actif de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Dans le même esprit le maire a pris contact avec le trésorier général des finances publiques pour savoir si la collectivité pouvait ouvrir une cagnotte en ligne. Ce mardi soir la plateforme n'était pas encore choisie mais Alain Got souhaite aller vite. "Nous avons le feu vert du Trésor public. Beaucoup de monde nous propose de donner de l'argent mais il fallait faire ça dans les règles. On va pouvoir fournir des bordereaux en échange des dons et répartir l'argent entre les sinistrés".

Une période de recueillement

Des bouquets de fleurs et des bougies sont accrochés ou posés à l'entrée de la rue Arago où s'est déroulé le drame. Déposés là par des habitants de la commune ou du département qui ont une pensées pour les 8 victimes de l'explosion.

La mairie a annoncé ce mardi l'annulation de toutes les animations sportives et culturelles pour la semaine. Le marché de Saint-Laurent-de-la Salanque, très apprécié, ne se tiendra pas non plus ce jeudi et dimanche 20 février.

L'idée d'une marche blanche en hommage aux victimes - peut-être dimanche - a aussi été lancée sur les réseaux sociaux. "Ce n'est pas une initiative de la mairie mais nous ne l'empêcherons pas" précise Alain Got.