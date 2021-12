Effondrement d'un immeuble à Sanary-sur-Mer : démolition, enquête, obsèques, le point complet sur ce drame

Fragilisé par l'explosion et l'effondrement de l'immeuble lundi à Sanary, le bâtiment au-dessus de "la crêperie du Galion" ne pouvait pas rester en l'état. Sa démolition a commencé jeudi soir et doit se poursuivre au moins pendant une semaine. Il faut préserver d'éventuelles preuves pour l'enquête.

De nombreux Sanaryens médusés assistaient, ce vendredi matin, à la lente démolition de l'immeuble de la "crêperie du Galion". Le rapport de l'expert mandaté par le tribunal administratif de Toulon était sans équivoque. Le bâti a été trop fragilisé par l'explosion de l'immeuble attenant pour rester en l'état. La démolition a donc été entamée dès jeudi en fin d'après-midi et se poursuivait encore ce vendredi matin. Les opérations vont durer plus d'une semaine encore.

La pelleteuse grignote doucement la façade de l'immeuble et déverse les gravats dans un camion-benne. Ces gravats dignes d'intérêt sont ensuite transportés et entreposés sur "l'aire des festivités", à la sortie du grand parking, situé près du port. Contrairement à une opération de démolition classique qui peut aller très vite, il faut cette fois-ci préserver d'éventuels indices qui pourraient aider les enquêteurs à comprendre les circonstances du drame. Des gazinières, des compteurs indiquant la consommation, ou d'éventuelles bonbonnes de gaz par exemple. Autant d'éléments qui pourraient être exploités par la suite par les policiers de la BSU de Sanary et de la Sûreté Départementale.

Préserver les indices

"C'est une enquête difficile" indiquait à France Bleu Provence, le procureur adjoint Dominique Mirkovic, du Parquet de Toulon. Et dans ce type d'investigations, "les indices sont particulièrement déterminants, tout comme le rôle des experts pour déterminer la succession des événements" confie un connaisseur du dossier. L'urgence judiciaire était donc de protéger ces éléments.

Les auditions se poursuivent, des proches, des salariés aussi. "Cela nous permet d'avancer progressivement et de refermer des portes" indique une autre source. Celle par exemple de l'odeur de gaz évoquée, selon la rumeur, par une salariée. "Aucun élément ne nous permet, à ce stade de l'enquête, de dire qu'il y avait une odeur de gaz depuis plusieurs jours" indique un proche de l'affaire. D'ailleurs, aucun signalement n'a été effectué dans ce sens auprès de GRDF, ou des pompiers les jours ou les semaines précédents l'explosion. En tout cas, ce vendredi, tous les scénarios étaient encore envisagés. Du suicide d'un des résidents à une fuite accidentelle de gaz.

Des Sanaryens blessés dans leur coeur

Face à la grue en action, de nombreux Sanaryens s'arrêtent. Pas question de vilaine curiosité. Mais simplement l'envie d'être présents et de partager les derniers moments d'un lieu emblématique de la ville de Sanary. "Ce sont des souvenirs qui disparaissent, je venais là en famille, et là les souvenirs ne sont plus là, ils sont en train de tomber" témoigne Aby, habitante de la commune depuis 35 ans. "C'est une désolation, on a déjà perdu des Sanaryens, et ça continue. C'est une époque qui s'en va, c'est triste, et ça fait mal au cœur" témoignent d'autres qui ont une pensée pour les victimes, et les habitants qui ont dû évacuer cet immeuble.

Ces 12 personnes qui logeaient en effet dans l'immeuble au-dessus de l'emblématique crêperie ont tout laissé. Impossible de pénétrer dans l'immeuble sans prendre de risque. Tout est resté en l'état, affaires personnelles comprises. Par la fenêtre, une représentation de tortue se laisse apercevoir, accrochée encore sur le mur.

Arrêté posé sur les portes des immeubles concernés © Radio France - Christelle MARQUES

La décision n'est pas encore prise pour l'autre immeuble en revanche, celui du "Roy d'Ys". Mais dans l'entourage du maire, "on est assez pessimistes pour la suite", même si l'expert n'a pas encore rendu son avis.

Festivités annulées

Le port de Sanary en partie défiguré, mais avec une lueur de lumière. Certaines voix se sont élevées indiquant qu'il était malvenu de laisser les éclairages de Noël en place. La municipalité a tout de suite pris la décision d'annuler les festivités jusqu'à au moins dimanche. La période devrait être prolongée. Une partie des éclairages a aussi été interrompue notamment au niveau des allées Estienne d'Orves. Les guirlandes traditionnellement mises sur les pointus, amarrés dans le port, ne scintillent plus. Mais il reste de la lumière. "C'est important aussi pour les enfants de leur montrer que tout n'est pas sinistre" confie une proche du maire. Non, la mort n'a pas pris le dessus.

Chaque messe qui est dite en l'église Saint Nazaire "est dite à l'attention de toutes les victimes" indique la Paroisse de Sanary. Les cloches ont retenti mardi soir en signe de soutien. C'est d'ailleurs dans cette église que les obsèques de la nonagénaire et de son fils, décédés tous les deux dans le drame, auront lieu jeudi. La date de la cérémonie pour le jeune père de famille n'est pas encore connue.

La municipalité en tout cas appelle à la plus grande prudence concernant les cagnottes qui pourraient être mises en place afin d'aider les familles dans la douleur, "en particulier quand les instigateurs ne se sont pas faits connaître auprès de la commune".