Dax, France

L'explosion accidentelle d'une bonbonne de gaz en pleine rue à Dax n'a fait aucun blessé ce lundi matin mais a provoqué des évacuations, a appris France Bleu Gascogne.

La bonbonne de gaz avait été oubliée dans ce camion, et a explosé, rue de la Croix Blanche, sans faire de blessés. Les faits se sont déroulés en dehors du périmètre de la feria de Dax, tout près du supermarché Carrefour, qui a été évacué.

L'explosion s'est produite rue de la Croix Blanche, à Dax - Capture d'écran Google Maps

"Tout le monde était tétanisé" a expliqué à France Bleu Gascogne une cliente du Carrefour, qui se trouvait à ce moment-là dans le supermarché. "On a entendu une grosse déflagration, on a tout de suite pensé au pire et on a couru vers la sortie."

La rue de la Croix Blanche a par ailleurs été bouclée. Un périmètre de sécurité a été mis en place pour permettre l’intervention des secours et des constations de police, a fait savoir la préfecture des Landes