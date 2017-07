Explosion au gaz à la Roche Posay

Un septuagénaire grièvement brulé ce samedi matin suite à une fuite de gaz dans son logement.

Il est 8h et demi lorsqu'une très forte déflagration est entendue à la Roche Posay. Les pompiers venus de plusieurs casernes arrivent sur place et découvrent une maison mitoyenne en partie éventrée. A l'intérieur, un homme d'environ 70 ans, grièvement brulé.

La maison a du être sécurisée

L'homme qui vit seul dans cette maison est pris en charge par les services d'urgence et héliporté sur Tours. L'habitation, une maison mitoyenne, est en grande partie détruite. Le souffle de l'explosion a fait s'envoler une partie du toit et fragiliser les murs et le plancher supérieur obligeant les pompiers à sécuriser la maison