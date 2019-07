Explosion au Port du Rhin à Strasbourg : un incendie mais pas de blessé

La police et les pompiers devant la Malterie d'Alsace

Strasbourg, France

L'incendie est toujours en cours ce mercredi après-midi. Un bâtiment de transformation de la société des Malteries d’Alsace au Port du Rhin à Strasbourg a explosé ce matin.

Pas de blessé

Aucun blessé n'est à déplorer et les 35 salariés présents sur le site ont été évacués.Un périmètre de sécurité de 200 mètres a été établi autour du site. 39 véhicules et 84 sapeurs-pompiers sont sur place. Le centre opérationnel départemental a été activé. La société précise que pour l'instant, les causes de l'incendie restent inconnues.

Il est recommandé d’éviter le secteur et de laisser passer les véhicules de secours.