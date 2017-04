Explosion aux Grésilles : la tentative de suicide envisagée par les enquêteurs

Après une explosion dans un appartement du quartier des Grésilles à Dijon samedi après-midi, l'homme qui habitait l'appartement a été interné en hôpital psychiatrique. Les enquêteurs se demandent s'il n'a pas cherché à se suicider. Une expertise psychiatrique est attendue dans la semaine.

Un homme de 32 ans a été placé en hôpital psychiatrique à la Chartreuse après l'explosion d'un appartement du quartier des Grésilles à Dijon. Cet homme, c'est celui qui habitait dans l'appartement, et les enquêteurs travaillent sur l'hypothèse d'une tentative de suicide.

Une procédure pour mise en danger de la vie d'autrui et destruction du bien d'autrui avec des matières dangereuses a été ouverte. L'appartement était relié au gaz, mais les enquêteurs ont retrouvé deux bonbonnes à l'intérieur.

L'habitant de 32 ans est suivi par les services sociaux et souffre de troubles psychiatriques. Il a été blessé dans l'explosion, brûlé au visage, au cuir chevelu et aux mains mais ses jours ne sont plus en danger. Personne d'autre n'a été blessé, même si un couple de personnes âgées a dû être relogé.

L'homme sera présenté à un expert psychiatrique d'ici la fin de la semaine, pour déterminer s'il peut être reconnu pénalement responsable de ses actes.