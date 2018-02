La police de Dieppe a déjà commencé les auditions des témoins de l'explosion et des membres du personnel de Saipol qui se trouvaient sur place samedi matin.

Dans le même temps, le laboratoire de la police technique et scientifique de Lille a procédé aux premières investigations sur le site, mais d'autres experts devraient intervenir dans les jours qui viennent, indique le procureur de Dieppe, Yves Dupas. Il s'agit de comprendre l'origine de l'explosion qui a coûté la vie à deux hommes. Deux employés de la SNAD, la Société Normande d'Assainissement et de Dépollution, basée à Heudebouville dans l'Eure. L'entreprise avait l'habitude d'intervenir chez Saipol, pour nettoyer les cuves dans l'atelier d'extraction notamment.

Les autopsies prévues ce mardi

L'enquête va donc tenter d'éclaircir dans quelles conditions et avec quels moyens ces deux employés sont intervenus samedi matin, et ce qui a provoqué leur décès. Les autopsies sont prévues ce mardi.

Sur le site, à l'arrêt depuis l'explosion, le dispositif de surveillance a été allégé mais des mesures de températures sont effectuées trois fois par jour par les pompiers pour éviter les reprises de feu.

Il faudra ensuite procéder à l'état des lieux du bâtiment et trouver une solution au redémarrage de l'activité, "le plus rapidement possible" souhaite le maire de Dieppe Nicolas Langlois. Saipol à Dieppe, c'est 40 salariés, mais une centaine d'emplois induits, plus de 100 000 tonnes de trafic portuaire et plusieurs centaines de milliers d'euros de droits de port. Une table ronde doit réunir tous les acteurs économiques et politiques intéressés par l'avenir du site dans les semaines qui viennent. En attendant, des mesures de chômage partiel vont être mises en œuvre pour les 40 salariés de l'entreprise.

Une minute de silence en mémoire des deux victimes

Ce lundi matin, une minute de silence a été respectée par les salariés de Saipol, et par les conseillers régionaux réunis en assemblée plénière à Caen, en mémoire des deux victimes.