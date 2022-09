Explosion d'AZF à Toulouse : la justice va lever les scellés, bientôt la fin de la dépollution du site

La stèle AZF et le monument à l'emplacement du cratère, route d'Espagne.

La requête de la Métropole de Toulouse a été entendue. La collectivité souhaitait la levée des scellés, des clôtures métalliques, apposés sur la zone du cratère AZF et la fin du contrôle judiciaire affectant cette zone en friche de deux hectares au nord du site, côté rocade et Garonne. Elle les a obtenues.

Dépollution en vue

Le parquet général de la cour d’appel de Paris avaient déjà décidé en avril dernier de détruire les scellés. Mais seule une partie avait été enlevée du site en juin. Le reste le sera d'ici la semaine prochaine indique la justice dans un courrier. De façon plus concrète, cela signifie que Toulouse Métropole va pouvoir accéder à son terrain et l'utiliser comme bon lui semble. Une partie de l'ancien site AZF lui appartient. La métropole souhaite depuis longtemps pouvoir procéder à la dépollution du site, opération qui devrait, en principe, être payée par Total.

L'explosion de l'usine AZF le 21 septembre 2001 à Toulouse a coûté la vie à 31 personnes et fait 22.000 victimes. En 2019, la justice a confirmé l'ultime décision prise en 2017 au terme du troisième procès : la condamnation de la société Grande Paroisse (filiale de Total) à une amende maximale de 225.000 €. L'ancien directeur du site, Serge Biechlin, avait lui écopé de 15 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire.