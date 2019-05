Explosion d'un colis piégé à Lyon : le procureur de la République de Paris s’exprimera à la mi-journée

Lyon, France

Le maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb s'est exprimé ce samedi matin sur l'explosion du colis piégé au cœur de la ville qui a fait 13 blessés légers ce vendredi soir. De retour d'un déplacement au Japon, il a fait part de son "profonde émotion" et de sa "surprise." Le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, tiendra une conférence de presse ce samedi à 12h.

D'après un dernier bilan, neuf femmes, dont une enfant de dix ans, et quatre hommes, ont été touchées par l'explosion. Toutes n'ont été que légèrement blessées aux membres inférieurs selon Gérard Collomb qui leur a rendu visite ce samedi matin. Le maire de la ville a également indiqué que deux des des trois blessés encore hospitalisés pourront quitter l'hôpital dans la journée, le troisième dans les jours qui viennent.

"Les suites de l'enquête nous indiqueront s'il s'agit d'un acte isolé ou d'un acte terroriste, il faut avoir des faits qui sont objectivés" a précisé Gérard Collomb. Sur place, le périmètre de sécurité a été levé. Ce vendredi soir, la police a lancé un appel à témoins en diffusant la photographie du suspect, capté par une caméra de vidéosurveillance municipale. Elle montre un homme "porteur d'un haut sombre à manches longues" et "d'un bermuda clair", poussant un vélo noir. Les enquêteurs lui donnent une trentaine d'années.

Identifier l'explosif utilisé

Les équipes du laboratoire national ont travaillé toute la nuit pour recueillir le moindre indice sur ce qu’il reste du sac et de l’engin explosif. Cela devrait notamment permettre d'identifier le type d’explosif utilisé et donc de savoir si on a vraiment à faire à un attentat terroriste. Pour l'heure, toutes les pistes sont ouvertes même si le parquet anti-terroriste est saisi.

Il n'y a pas de revendication et l'utilisation d'un colis piégé interroge beaucoup les enquêteurs : cette méthode n'a pas été utilisé dans les attentats qui ont frappé la France ces dernières années.