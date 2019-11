Explosion d'une maison à Ouzouer-sur-Loire : les pompiers secourent une victime coincée sous les décombres

Ouzouer-sur-Loire, France

Plus de quarante pompiers du Loiret et une quinzaine d'engins interviennent depuis 7h50 ce vendredi à Ouzouer-sur-Loire, près de Gien, après l'explosion d'un pavillon, situé route d'Orléans, sur la RD 952. La maison est en partie effondrée, expliquent les pompiers. Il y a une victime, coincée sous les gravats et que les secours essaient de faire sortir.

"Cette personne est consciente et nous parle", explique-t-on au centre de commandement du SDIS du Loiret. Le maire d'Ouzouer-sur-Loire Michel Rigaux évoque une explosion due au gaz (la maison est alimentée au gaz de ville) et se rendait sur place ce vendredi matin.

Les pavillons aux alentours ont été évacués par les pompiers par mesure de précaution. Une équipe cynophile des pompiers est mobilisée pour rechercher d'éventuelles autres victimes. Pour les pompiers, l'origine de l'explosion reste indéterminée à ce stade.