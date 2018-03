Saint-Sulpice-la-Pointe, France

"On a entendu un grand boum." Voilà ce que racontent tous les commerçants proches de l'usine de produits chimiques Brenntag à Saint-Sulpice-la-Pointe, à une trentaine de kilomètres de Toulouse.

Mercredi 21 mars, une explosion a eu lieu vers 9h45 dans une cuve de 35 mètres cubes de ce site classé Seveso "seuil haut" en raison du stockage de substances très toxiques.

Deux ouvriers de 27 et 46 ans ont subi des brûlures au second degré. Toujours hospitalisés à Rangueil, à Toulouse, ils pourraient avoir des greffes de la peau.

Un manque d'informations du voisinage

Malgré la mobilisation de 30 gendarmes et 56 sapeurs-pompiers du SDIS 31, de nombreux voisins, et notamment des commerçants, n'ont pas été informés de ce qui se déroulait. Et bien qu'il n'y ait pas eu d'émanations toxiques, certains ne décolèrent pas.

C'est inadmissible ! Mon fils, qui habite à Toulouse, m'a appelé pour me dire que des écoles étaient confinées et moi je continuais à travailler dehors. On n'a eu aucune information. Serge Miramond, garagiste

Les employés de la clinique vétérinaire, juste en face de l'usine Brenntag ont eux été prévenus. Ils ont reçu un coup de téléphone de l'usine et les gendarmes sont passés les voir.

La direction de Brenntag reconnaît "des dysfonctionnements"

La direction régionale de Brenntag, ce grand groupe allemand leader mondial du marché de la distribution chimique industrielle, avoue qu'il y a eu divers dysfonctionnements.

Concernant l'information du public tout d'abord. "Dans l'urgence, on n'a pas respecté le plan de prévention qui nous oblige à informer tout le voisinage", reconnaît la direction.

Une étincelle à l'origine de l'explosion ?

Concernant les causes de l'accident ensuite. "On n'a pas été bons", dit la direction de Brenntag.

La cuve a été mal vidée et il y a eu une étincelle. Une clé en acier a été retrouvée sur place, près de là où étaient les ouvriers qui ont été blessés. Or c'est du bronze qu'il faut utiliser pour ne pas prendre de risque. Par ailleurs, les vapeurs explosives n'auraient pas été contrôlées. L'entreprise prestataire qui nettoie les cuves n'a apparemment pas respecté le protocole. - La direction de Brenntag

Brenntag met donc en cause le prestataire (l'entreprise Deldossi, qui est aussi à Saint Sulpice la Pointe), tout en pointant qu'elle ne l'a pas assez surveillée et qu'elle a manqué de vigilance.

Deldossi n'a pas souhaité répondre aux question de France Bleu Occitanie.

Le parquet de Castres, chargé de l'enquête, indique que celle-ci est encore en cours et ne devrait pas aboutir avant deux ou trois mois. Des experts se sont déjà rendus sur place. La procureur confirme enquêter sur deux pistes: un problème d'outils inappropriés ou sur une erreur de manipulation au moment du dégazage.

Un plan particulier d'intervention en cours d'élaboration

Afin de savoir comment agir en cas d'accident, la préfecture du Tarn est en train d'élaborer un PPI, un plan particulier d'intervention, qui fixe les mesures de protection et la coordination des acteurs, qui devrait être achevé au deuxième semestre 2018.

L'idée est de bien mettre en oeuvre les moyens d'alerte et d'optimiser les moyens d'intervention. Nous préparons les moyens que l'on va utiliser le jour J ; par exemple une sirène chez l'industriel, un fil twitter, des appels automatiques etc. - Frédéric Berly, chef de l'unité interdépartementale du Tarn et de l'Aveyron pour la DREAL Occitanie

Ce PPI est en fait en cours d'élaboration depuis l'été dernier, car Brenntag est passé de Seveso "seuil bas", à "seuil haut" en juillet 2017.

L'accident ne devrait pas changer fondamentalement les choses, comme l'explique Frédéric Berly : "Il y a eu des blessés, mais peu de dégâts matériels ; l'accident a démontré que les mesures prises pour limiter les risques ont porté leurs fruits. Il ne remet pas en cause l'étude de dangers du site."

Un deuxième site passé Seveso "seuil haut" dans le Tarn l'an dernier va également avoir un PPI , il s'agit de Dyrup Albi.