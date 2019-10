Explosion dans un immeuble de Besançon

Rue du Professeur Haag, Besançon, France

Les sapeurs-pompiers de Besançon interviennent ce mercredi matin au 44 rue du professeur Haag pour une explosion au premier étage d'un immeuble. L’explosion est sans doute due au gaz. Elle a au lieu dans la cuisine d’un appartement au premier étage de l’immeuble. Le locataire, gravement blessé a été évacué vers le CHU de Besançon.

Une explosion due au gaz

On ne ne sait pas encore précisément ce qui a provoqué l’explosion, mais le gaz est sans doute mis en cause. Dans la cuisine de cet homme de 84 ans, il y avait à la fois une bonbonne de gaz et le raccordement au gaz de ville.

Le locataire, un homme de 84 ans, était dans la cuisine à ce moment là. Il est gravement blessé d’après les pompiers : il souffre de brûlures superficielles au visage et de problèmes de souffle. Il a été transporté au CHU de Besançon.

4 personnes ont été évacuées dont certaines sont sorties d’elles même de l’immeuble.

25 pompiers sont engagés avec 8 engins de secours.

L'explosion a fortement abîmé la toiture de la boucherie charcuterie toute proche.